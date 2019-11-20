На святі мови

Михайлина БОДНАР,

організатор та ведуча заходу

День української писемності та мови — одне з найважливіших свят для просвітян. І встановлене воно було з ініціативи “Просвіти” 1997 року. Тому так широко відзначають його просвітяни.

Минулої неділі в Івано-Франківському обласному НД “Просвіта” відбувся захід, приурочений цій події.

Про давність української мови розповів заступник голови обласної “Просвіти”, заслужений лікар України Євген Романишин. Цього дня урочисто щороку приймають і в члени “Просвіти” найдостойніших, національно свідомих, авторитетних людей. Так було і цього разу. Це Любомира Калуська — доцент кафедри педагогіки та психології Івано-Франківського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доктор філософії, автор понад 600 видів науково-педагогічної діяльності, понад 100 посібників, 10 авторських програм. Понад 200 публікацій у пресі.

Це і Романія Гайдейчук яка належить до спільноти “Матері в молитві”, часто бере участь у паломницьких подорожах, молиться за здоров’я всіх дітей.

Це і Соломія Любінецька — студентка Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, національно свідома, з захопленням пізнає нашу історію, володіє чудовими ораторськими здібностями.

З привітальним словом виступив голова обласної “Просвіти” Степан Волковецький і вручив їм посвідчення просвітянина.

У художній частині активну участь узяли вихованці ДНЗ №15 “Гуцулочка” (завідувачка Світлана Головенко), де надзвичайно великої уваги надають національно-патріотичному вихованню, Клубу обдарованих дітей обласної “Просвіти”, вихованці якого нещодавно повернулися переможцями на фестивалях у Чернівцях та Києві “Україна єднає світ”. До Дня української писемності та мови добре готувалися і виступили студенти Національної медичної академії, яких організувала голова первинного просвітянського осередку, доктор філософії Марія Гуцол. Студенти Перу і Африки показували, як вони володіють українською мовою, а сестри Юлія і Тетяна Барбанові, Юлія Федук виконували пісні.

Горнуться останнім часом до “Просвіти” і студенти Національної академії внутрішніх справ (Прикарпатський факультет). Звідти прочитав власний тематичний вірш про мову курсант Богдан Левчик. Присвятила цій темі й свою поезію і вчителька з Коршева Коломийського району Катерина Бойчук. Присутні оплесками зустрічали тріо “Гроно калини” ОО “Жіноча громада”, яке вже полюбилося просвітянам.

Від громадських організацій з піснями про шанування і збереження української мови виступив хор “Берегиня” Союзу українок.

Івано-Франківська міська “Просвіта” щороку організовує і проводить річний конкурс “Історія і Просвіта”. Цього року відбуватиметься вже вісімнадцятий тур, присвячений 30-річчю відновлення діяльності Товариства “Просвіта” — створення Товариства української мови.