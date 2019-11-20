Свято в Музеї книги та друкарства

9 листопада в Музеї книги і друкарства відбувся II поетичний турнір імені Нестора Літописця. Також до Дня української писемності та мови тут відбулися “Відкриті літературні читання на підтримку рідної мови”. Творчі ініціативи Музею за організаційної підтримки Директорату державної мовної політики продовжили майстеркласи (“Скрипторій”, “Лаврська друкарня”, “Мармурування”, “Музейна папірня”…). Згодом відбулося відкриття виставки та презентація мистецького проєкту неконфліктного мовоствердження МовАрт. Круглий стіл “Імплементація Закону України “Про функціонування української мови як державної” в Музеї книги і друкарства України виявив усю гостроту мовної проблематики з приходом нової влади. Гармонізувало атмосферу в залі оголошення переможців II поетичного турніру імені Нестора Літописця. Ними стали: Ігор Астапенко, Ия Кива.

А завершив святкування на території КиєвоПечерської лаври святковий концерт за участю провідних артистів, письменників та музикантів: Яреми Шевчука (ліра, старосвітська бандура), IWАNNА — Тобі Здалося, народної артистки України Ірини Шинкарук, гурту “Шпилясті кобзарі” та народного артиста України, лідера гурту “Мандри” Сергія Фоменка “Фоми”.

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

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