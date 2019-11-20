Георгій ЛУК’ЯНЧУК

У День української писемності та мови в Національному музеї літератури України відбулася церемонія нагородження учасників Всеукраїнського літературного конкурсу творчих робіт серед учнівської молоді “Україна в барвах слова”, який проводив музей спільно з Національною спілкою письменників України за сприяння Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка та Благодійного фонду “Серце до серця”. Конкурс тривав два місяці — з 1 вересня до 1 листопада. В ньому взяло участь 60 учасників із 14 областей України: Волинської, Січеславської, Донецької, Житомирської, Запорізької, ІваноФранківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Тернопільської, Харківської, Черкаської та Чернігівської. До складу журі входили відомі письменники, науковці та педагоги.

Голова журі Марія Морозенко — письменниця, голова Київської організації Національної спілки письменників України. Генеральний директор музею Галина Сорока вручила переможцям дипломи конкурсу. А всім учасникам з 14 областей України та їхнім вчителямнаставникам — книги та компактдиски від ВО “Просвіта” ім. Т. Шевченка вручив відповідальний секретар організації Микола Нестерчук.

Галина Сорока висловила сподівання, що наступний конкурс “Україна в барвах слова” стане вже міжнародним…

Конкурс проводився у двох номінаціях: “Поезія” та “Проза” (вікові категорії: молодша та старша). Переможцями стали 12 учасників.

Номінація “ПОЕЗІЯ” (молодша вікова категорія)

— Дарина Чабаненко, учениця Нововасилівського навчальновиховного комплексу Павлівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області (с. Значкове). Творча робота: поезія “Україна починається з мене”. Керівник — Сніжана Кирик, учитель української мови та літератури.

— Вікторія Тинянко, учениця Броварської загальноосвітньої школи І—ІІІ ст. №2 (м. Бровари). Творча робота: поезія “Молитва”.

— Дмитро Костирко, учень Харківської загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів № 127 імені Г. К. Жукова Харківської міської ради Харківської області (м. Харків). Творча робота: поезія “За віру! За правду! За наших людей!”

Номінація “ПОЕЗІЯ” (старша вікова категорія)

— Захар Романюк, учень Петропавлівської загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів № 2 з професійним навчанням Січеславської області (смт Петропавлівка). Творча робота: поезії “Небесна сотня”, “Молитва”. Керівник — Світлана Кривозуб, учитель російської мови та зарубіжної літератури.

— Іван Щепковський, учень загальноосвітньої школи № 23 (м. Рівне). Творча робота: поезія “Ти — не окраїна, ти — Україна!”

— Марія Ямкова, учениця спеціалізованої школи І—ІІІ ступенів № 264 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва. Творча робота: поезія “Монолог Часу про зустріч з Україною”. Керівник — Наталія Бойко, учитель української мови та літератури.

Номінація “ПРОЗА” (молодша вікова категорія)

— Поліна Мочалова, учениця Петропавлівської загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів № 2 з професійним навчанням Дніпропетровської області (смт Петропавлівка). Творча робота: есесповідьетюд зі вставною новелою “Чого приходиш ти у сні?” Керівник — Лілія Земляна, учитель російської мови та зарубіжної літератури.

— Ірина Очеретян, учениця Дмитрівської загальноосвітньої школи І—ІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області. Творча робота: “Сила нескорених”.

— Ірина Васюренко, учениця комунального закладу “Лозівський ліцей № 1” Лозівської міської ради Харківської області. Творча робота: етюд “Немає кращої на світі мами й Батьківщини”. Керівник — Оксана Хворостова, учитель української мови та літератури.

Номінація “ПРОЗА” (старша вікова категорія)

— Євгенія Бойчук, учениця Тужилівського навчальновиховного комплексу (с. Тужилів, Калуський рн., ІваноФранківська обл.). Творча робота: “Бій за Маківку”. Керівник — Наталія Бойчук, учитель української мови та літератури.

— Надія Семків, учениця Тужилівського навчальновиховного комплексу (с. Тужилів, Калуський рн., ІваноФранківська обл.). Творча робота: новела “Кленова доля”. Керівник — Наталія Бойчук, учитель української мови та літератури.

— Ольга Полевік, учениця Рівненської загальноосвітньої школи № 8 (м. Рівне). Творча робота: “Аби ми любили…”. Керівник — Вікторія Назарук, викладачка Національного університету “Острозька академія”.

Окремо були відзначені учасники:

Альбіна Варламова (номінація “Юна письменниця”) за поезії та казку “Мова солов’їна лікує”. Катерина Гагаріна (номінація “Майстер прози”) та Михайло Трачук (номінація “Майстер прози”) за “Думки вголос, або Лайфхак для патріота”. Афіна Городецька (номінація “Майстер прози”) за твір “Мої таємні сни”. Юлія Дзьомбак (номінація “Патріот України”) за твір “Значення мови в нашому житті”. Денис Єфімов (номінація “Майстер прози”) за уривок із твору “Стежками родинної долі”. Олександра Золотько (номінація “Віртуоз слова”) за поезію “Дай, Боже, миру рідній Україні”. Анна Кіпень (номінація “Майстер прози”) за “Етюди перетворення”. Натанієль Кулешов (номінація “Віртуоз слова”) за поезію “Розмова з мовою”. Катерина Ліходькіна (номінація “Юна письменниця”) за поезію та прозу “Яке значення для мене має українська мова”. Олександра Масленченко (номінація “Майстер прози”) за есе “КиївПасажирський — Львів”. Людмила Петрук (номінація “Віртуоз слова”) за поезію “Квітуча ненькаУкраїна”. Катерина Смиковська (номінація “Дебютант пера”) за оповідання “Зима у лісі”. Артем Українець (Баранчук) (номінація “Український казкар”) за казку “Дерево У”. Карина Шкаєва (номінація “Віртуоз слова”) за поезію “Все подих осені я відчуваю знову”.

Призери та учасники отримали дипломи, медалі, книги та солодощі.

Колектив Національного музею літератури України щиро дякує всім конкурсантам за творчі роботи, вчителям та керівникам — за підтримку й допомогу в оформленні робіт, а батькам — за виховання таких чудових дітей. Участь у конкурсі допомогла його учасникам повірити у власні сили, пробудити творче горіння крилатої душі. Учасники 1го Всеукраїнського літературного конкурсу “Україна в барвах слова”, їхні вчителінаставники та батьки дякують організаторам конкурсу та колективу Національного музею літератури України за можливість для дітей проявити свої таланти і спробувати власні сили! Щиро дякують за позитивні емоції, нових друзів, доброзичливість та чекають з нетерпінням конкурсу наступного року.