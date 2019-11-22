Місцями козацької слави

Ольга МАНЮК,

заступниця голови Ради Об’єднання Галицького району м. Львова ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка

Просвітяни Галицького районного Товариства м. Львова відвідали історикокраєзнавчий музей “Зборівська битва”, в якому нещодавно відбулася Всеукраїнська науковопрактична конференція “Історія козацтва та його роль в українському державотворенні”, присвячена 370й річниці Зборівської битви між козацьким військом на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким і польським військом під командуванням польського короля Яна II Казимира та підписанню Зборівського мирного договору. Цей договір вперше за 300 років відновив українську державу — Гетьманщину, що мала чітко виражений республіканський характер, а Річ Посполита була змушена юридично визнати автономію козацької держави, котра стала суб’єктом міжнародного права.

Сучасне містечко Зборів (на місці давнього поселення Верхостав від 1166 року) розташоване на березі річки Стрипи. Мальовниче, зелене, з добрими і привітними людьми. Своєрідною візитівкою і гордістю міста є історикокраєзнавчий музей “Зборівська битва”, який нині очолює Богдан Макогін, справжній подвижник музейної справи. Біля меморіальної таблиці на фасаді будинку п. Богдан розповів просвітянам про організатора і засновника музею, першого його директора Григорія Барана (Радошівського).

Ознайомлення з музеєм почалося в залах другого поверху на тлі величної діарами історичної битви роботи заслуженого художника України Степана Нечая, уродженця Зборова. Директор розповів про перебіг Зборівської битви, про героїзм і відвагу козаківлицарів, талант і передбачливість гетьмана Богдана Хмельницького, підступність ворогів і зраду союзників. На першому поверсі розміщено експонати, що висвітлюють славні сторінки з історії боротьби Січового Стрілецтва за українську державу та їхніх послідовників — вояків ОУНУПА, їхню підпільну діяльність проти окупаційних режимів. Просвітяни побували на березі р. Стрипи на території, звідки видно було т. зв. Білий берег річки і де, ймовірно, відбулося підписання Зборівського договору. Зараз тут красується церква Різдва Пресвятої Богородиці.

Оскільки наша поїздка відбувалася в день народження Голови Української Центральної Ради, Президента УНР, автора 10томної “Історії УкраїниРуси” Михайла Грушевського (29.09.2019 р.), ми відвідали і село Підгайчики, що недалеко від Зборова. Тут у родині отця Сильвестра та Кароліни Вояковських народилася майбутня дружина Михайла Грушевського — Марія Вояковська. Біля церкви св. Миколая, парохом якої з 1852го до 1870 років був отець Сильвестр, просвітян зустріла громада парафіян храму разом з настоятелем отцем Василієм. Під час поминальної панахиди просвітяни помолилися на могилі о. Сильвестра разом з парафіянами, а о. Василій поділився спогадами про перебування родини Вояковських у Підгайчиках. Просвітянка Ольга Манюк, науковий співробітник музею М. Грушевського у Львові у 2000—2015 рр., розповіла присутнім про знайомство і одруження Михайла Грушевського з Марією Вояковською, про 20літній щасливий період їхнього подружнього життя, про наукову діяльність професора Львівського університету і голови НТШ та про трагічну долю родини Грушевських. Просвітяни оглянули в церкві св. Миколая церковні реліквії з часу служіння о. Сильвестра Вояковського: чашу, вінчальні корони, Євангеліє, Богословську книгу та ікони, щиро подякували о. Василію і парафіянам за гостинну зустріч, за те, що зберігають пам’ять про о. Сильвестра, бережуть церковні реліквії.