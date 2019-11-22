«Наф*г мнє ета украінская рєчь!?»

Ганебний і приголомшливий випадок стався 12 листопада на залізничному вокзалі Івано-Франківська. Російськомовні провідники потяга № 143/144 “Ворохта—Київ” через ввічливе прохання двох тернополян звертатися до них українською мовою не впустили їх до вагона.

— Я проводжала чоловіка на потяг до Тернополя, — розповіла ukrmedia одна з потерпілих, тернополянка Олександра Іваненків. — Він подав свій квиток провідниці вагону №3 (Максимова Вікторія Олександрівна). Вона до нього звернулася російською: “Ґдє ваш паспорт?”

Чоловік відповів, що не розуміє її. Тоді вона зверхньо і нахабно, аби всі почули, промовила:

— Как ето нє понялі? Ґдє ваш паспорт?

Він дуже спокійно і ввічливо попросив, щоб до нього зверталися українською. Провідниця продовжувала відповідати російською і пригрозила, що не впустить його в потяг.

Дружина попросила чоловіка, мовляв, хай йому грець, покажи їй той паспорт. Однак він, усвідомлюючи, що провідниця його принижує і нахабно порушує законодавство держави, звернувся до інших працівників залізниці й показав при свідках свій паспорт.

Тоді на місце події прибігла така сама російськомовна начальниця потяга, аби з’ясувати, що сталося. Пасажири пояснили. Але провідниця почала брехати, нібито чоловік намагався застосувати проти неї фізичну силу. Начальниця потяга вихопила їхні квитки зі словами, що цих пасажирів у вагон не впустить.

На скаргу ображених пасажирів один із івано-франківських працівників залізниці з приводу небажання провідниць послуговуватися українською, нічого розумнішого не зміг сказати, як “То хай він її заріже”.

“До яких цинічних вивертів, провокацій та маніпуляцій вдаються працівники “Укрзалізниці”, аби приховати своє зневажливе ставлення до пасажирів і власний непрофесіоналізм”, — роб­лять висновок обурені пасажири.

Коли вони запитали в російськомовної провідниці вагона №3, чому вони, працівники державного підприємства “Укрзалізниця”, не поважають українську мову, чому фактично на боці путінської Росії, та відповіла:

— Патаму што я раділась в Росії і наф…г мнє ета украінская рєчь!

— Хто має захищати українськомовних пасажирів у рідній країні? — резонно запитує Олександра. — Я вважаю, що було принижено мою людську гідність і мене як громадянку України. Нас із чоловіком фактично обікрали. Бо при собі потрібної суми, аби купити інший квиток, просто не було. Тому я відкрито звертаюся до СБУ, аби вона перевірила цей українофобський потяг, усіх працівників, що причетні до його курсування. Це провокатори. Не можна допускати людей, які зневажають державну мову, українськомовних громадян, на роботу в залізниці, що має колосальне стратегічне значення у час російсько-української війни.

Нагадаємо, що 16 липня 2019 року в Україні набрав чинності Закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Подія, про яку йдеться в матеріалі, сталася через два місяці після його опублікування в офіційній пресі, після чого він набрав законної сили. Закон обов’язковий для виконання в усіх державних структурах і інституціях, тобто чітко й однозначно гарантує позиції української мови у державному управлінні, сфері послуг, освіті й медіапросторі.

Власн. інф.