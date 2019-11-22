Про МОВУ у вишах від Зе

Ще один відкритий лист ректорові Національної музичної академії України ім. Петра Чайковського, професорові М. О. Тимошенку

Шановний Максиме Олеговичу! Відповідно до ухвали Раднаркому УСРР від 1926 року оперні театри Києва, Харкова та...