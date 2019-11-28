Кіномитці — для українських військових

Ольга ЖМУДОВСЬКА

Щойно стало відомо, що представники кінокомпанії “Три-Я-Да продакшн”, які повернулися з Іспанії у понеділок, 25 листопада, привезли для України чотири нагороди кінофестивалю “I Filmmaker International Film Festival — Spain!” за художній фільм “Позивний “Бандерас”.

Продюсер студії Настя Даниленко повідомила назви переможних номінацій:

Олег Шульга — кращий актор! Заза Буадзе — кращий режисер! “Три-Я-Да продакшн” — кращий продакшн! “Позивний “Бандерас” — кращий фільм!

З промови продюсерів Ігоря Волкова та Сергія Баранова:

“Ми присвячуємо цю перемогу всім нашим військовим і волонтерам, всім, хто воював на сході, хто зараз на передовій, і тим, хто буде воювати! Хочемо сказати – дякуємо, завдяки вам ми всі живемо! СЛАВА УКРАЇНІ!”

Ця подія визначна не лише оцінкою таланту і майстерності наших кіновиробників та митців, а й тим, що такі фільми допомагають зрозуміти європейським глядачам суть нашої визвольної війни, спростувати ворожі фейки, здобути прихильність до України європейських народів.