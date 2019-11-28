Війна в центрі Європи!

Ольга СИДІЙ,

керівник прес-служби МНК

Делегація Міжнародного Національного Конгресу в Мюнхені поширює інформацію про проросійські медіа в Німеччині. Ми розповідаємо місцевим жителям про гібридну війну в Україні та як Росія використовує різноманітні методи пропаганди для маніпуляції думкою населення. Тільки спільною працею і одним фронтом Європа може протистояти імперіалістичним амбіціям Кремля та стояти на захисті демократичних цінностей.

Російські медіа-агенти проникають у різноманітні ЗМІ Європи. Це дає їм можливість формувати спотворену думку населення щодо політичної та економічної ситуації в країні, насаджувати свої ідеї, дискредитувати події та маніпулювати думкою населення.

Інформаційна сфера — один із фронтів гібридної війни, і ми, українці, її програємо. За допомогою подібних засобів Росія дестабілізує ситуацію в країні, приводить до влади своїх людей.

Результатом такої тривалої роботи стала війна в Україні. Війну в Україні брехливі ЗМІ показують як громадянську, але це не так.

Населення Німеччині, 40% якого нещодавно підтримало анексію Криму Росією, висловило недовіру німецьким ЗМІ щодо висвітлення подій в Україні.

Згідно з дослідженням німецького телеканалу NDR, 63% німців не довіряють частково або повністю ЗМІ Німеччини в питанні висвітлення новин про Україну, передає Deutsche Welle.

Кожен з нас є воїном у гібридній війні і тільки від нас залежить, чи дамо ми відсіч ворогу, чи будемо ховатися, чи капітулювати. Боротись з пропагандою можливо і потрібно, бо інакше доведеться програвати ще не одну інформаційну битву в цій війні. Нашими поразками уже є думки європейців про “громадянську війну”, визнання Криму російським чи хибна думка про націоналістів.

Тільки стабільна боротьба з фейками, виготовлення якісного інформаційного продукту, належна комунікація влади із ЗМІ та висвітлення правдивих фактів для світової спільноти здатні змінити загальне ставлення до України та визнання Росії агресором і ворогом демократичного світу.