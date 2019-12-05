Вокальні переклади Бориса Гмирі

Елегія Музика Массне

О, дні минулі весни, яснії дні,

Ви назавжди вже пройшли!

Не бачу сонячних днів, красних лугів,

Зоряних світлих ночей.

Радість і щастя моє!

О, моя люба, немає тебе…

Вже не для мене йде знову весна.

Ох, пронеслася, як рій,

Радість тих днів,

Повних кохання та мрій.

Так і в мені наче все віджило,

Щастя моє відійшло…

10 квітня 1968 р.

Серенада

Музика Шуберта

Пісня моя лине з мольбою

Тихо в час нічний,

До гаю легкою ходою

Прийди, друже мій.

Мов шепоче верховина

Сумно в тихий час,

Сумно в тихий час,

І ніхто, моя єдина,

Не почує нас,

Не почує нас.

Вирує в гаю буйне кохання,

Солов’їв пісні,

В них і радість, і прохання

Чуються мені.

О, близьке оте прохання

Почуттям моїм,

Почуттям моїм.

Тож відчуй мої страждання

Серденьком своїм,

Серденьком своїм.

Не відкинь оте прохання

У душі своїй,

У душі своїй,

На омріяне стрівання

Прийди, о друже мій!

Прийди, о друже мій!

О, друже мій.

14 травня 1968 р.

(Борис Гмыря. Дневники. Щоденники. Х.: Фолио, 2010. — С.70.)