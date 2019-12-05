Вокальні переклади Бориса Гмирі

Елегія Музика Массне
О, дні минулі весни, яснії дні,
Ви назавжди вже пройшли!
Не бачу сонячних днів, красних лугів,
Зоряних світлих ночей.
Радість і щастя моє!
О, моя люба, немає тебе…
Вже не для мене йде знову весна.
Ох, пронеслася, як рій,
Радість тих днів,
Повних кохання та мрій.
Так і в мені наче все віджило,
Щастя моє відійшло…
10 квітня 1968 р.
Серенада
Музика Шуберта
Пісня моя лине з мольбою
Тихо в час нічний,
До гаю легкою ходою
Прийди, друже мій.
Мов шепоче верховина
Сумно в тихий час,
Сумно в тихий час,
І ніхто, моя єдина,
Не почує нас,
Не почує нас.
Вирує в гаю буйне кохання,
Солов’їв пісні,
В них і радість, і прохання
Чуються мені.
О, близьке оте прохання
Почуттям моїм,
Почуттям моїм.
Тож відчуй мої страждання
Серденьком своїм,
Серденьком своїм.
Не відкинь оте прохання
У душі своїй,
У душі своїй,
На омріяне стрівання
Прийди, о друже мій!
Прийди, о друже мій!
О, друже мій.
14 травня 1968 р.
(Борис Гмыря. Дневники. Щоденники. Х.: Фолио, 2010. — С.70.)