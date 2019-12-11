У Бахмуті у день зимовий

людину вбили через мову.

Хлопчисьок двоє тренувалось

жорстоко, злобно і зухвало

на тілі того чоловіка,

що розізлив створіння дикі.

І ненависті токсикоз

прорвало, як фурункульоз.

І все за те, що проронив

тих кілька українських слів.

Хто ти, земляче, друже, брате?

Тебе удома розіп’ято

на наших зляканих очах.

Всіх охопив огидний страх.

Що з нами діється, панове ?

Вбивають — чуєте ? — за мову.

Ви скажете, що то не вперше,

фальшиву мокроту утерши.

Та не зволожуйте рукав,

а дійте, чорт би вас побрав!

А щоб не сіялося зло,

репіжте люто у чоло

усім негідникам, паскудам.

Інакше українським людям

Не буде місця, далебі,

На нашій, не своїй землі.

Ані мені. Ані тобі…

Василь КЛІЧАК,

7 грудня 2019