У Бахмуті у день зимовий
людину вбили через мову.
Хлопчисьок двоє тренувалось
жорстоко, злобно і зухвало
на тілі того чоловіка,
що розізлив створіння дикі.
І ненависті токсикоз
прорвало, як фурункульоз.
І все за те, що проронив
тих кілька українських слів.
Хто ти, земляче, друже, брате?
Тебе удома розіп’ято
на наших зляканих очах.
Всіх охопив огидний страх.
Що з нами діється, панове ?
Вбивають — чуєте ? — за мову.
Ви скажете, що то не вперше,
фальшиву мокроту утерши.
Та не зволожуйте рукав,
а дійте, чорт би вас побрав!
А щоб не сіялося зло,
репіжте люто у чоло
усім негідникам, паскудам.
Інакше українським людям
Не буде місця, далебі,
На нашій, не своїй землі.
Ані мені. Ані тобі…
Василь КЛІЧАК,
7 грудня 2019