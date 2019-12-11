Місія «Просвіти» у 2020-му

У Києві, в Будинку письменників НСПУ, 10 грудня відбулася сесія Головної ради Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка. На порядку денному одне найголовніше питання: “Про діяльність і завдання ГО “ВУТ “Просвіта” на наступний рік”. У роботі сесії взяли участь члени Головної ради, голови обласних і міських об’єднань Товариства, представники української інтелігенції.

— Місією “Просвіти”, яка ось уже 151 рік служить вірою і правдою своєму народу, — сказав, відкриваючи сесію, заступник голови Товариства, академік НАПН України Георгій Філіпчук, — і надалі залишатиметься виховання духовної сили української нації, спроможної захистити власну свободу й суверенітет України, творити цінності національної культури, обстоювати людську, національну і державну гідність, утверджуючи для цього в усіх сферах життя національну ідею як основу поступу Української держави.

Головні завдання на наступний 2020 рік, говорили учасники, зумовлені викликами і загрозами, які постали перед Україною: військова агресія Росії, активізація внутрішніх антинаціональних сил, складна соціально-економічна і демографічна ситуація, негативний вплив в усіх сферах життєдіяльності суспільства олігархату. Звідси — необхідність консолідації національно-патріотичних сил в інтересах українського народу заради найголовнішого — збереження і зміцнення найвищої цінності — Української державності.

(Повний звіт сесії Головної ради, а також ухвалені документи читайте в наступному числі “СП”).