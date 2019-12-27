Андрій Демиденко З Новим роком, рідна земле!

Ой пішла зима в танок,

Вітром дунула в ріжок,

Заплела узори нам на вікнах.

Із небесного млина

Сипле борошно сповна,

Стеле синє полотно

На ріках.

Ой зима ти білочола —

Білі пера, білі грона.

Ти уся — як ружа біла,

І хмільна, немов весілля!

Не знайти стежок, доріг,

Скрізь, як пух, яріє сніг,

Всюди білі, білі оксамити.

Тільки полум’я калин,

Та заграви горобин,

Та червоні снігурі,

Мов квіти!

Грона білі, празникові

Нам несе зима безкрая,

А ще пряники медові

Од Святого Миколая!

В’ється паморозь, як хміль,

Гра на скрипці, заметіль,

В білі сукні вбрала ліс і лози,

Місить дивнії коржі

В кришталевій, ох, діжі,

Наливає в келихи

Морози!

Ген, хурделиця гуде —

Многі літа в дім веде!

Дід Мороз сніжинки меле —

З Новим роком,

рідна земле!