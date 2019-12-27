Місію продовжити

Богдан ВІВЧАР

Відбулася звітновиборна конференція ІваноФранківського обласного об’єднання ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка.

Її відкрив голова обласного об’єднання Степан Волковецький. Делегати і гості заспівали Державний Гімн. Учасників зібрання привітав і благословив архієпископ і митрополит ІваноФранківський УГКЦ Володимир Війтишин. Він наголосив на важливості для спільного добра нації продовження співпраці Церкви і “Просвіти”, адже обидві інституції виконують архіпотрібне завдання: духовне просвічення народу. Владика висловив сподівання на подальше зміцнення наших відносин у формуванні духовності, утвердженні національної свідомості. Гість вручив голові обласної “Просвіти” подячну грамоту за жертовну працю на народній ниві.

Трудячись на ній, відійшли у вічність Петро і Василина Арсеничі, Надія Івасик, Василь Романко, Богдан Сушевський, Тетяна Фіґоль, Степан Пушик, Ігор Коваль, Юрій Боберський, Василь Олійник, Лідія Скрентович та інші. Їхню пам’ять присутні вшанували хвилиною мовчання.

Поважне зібрання з 30річчям відновлення діяльності “Просвіти” привітав мер обласного центру Руслан Марцінків. Він відзначив добрі відносини міської влади і “Просвіти”, взаєморозуміння у всіх справах і починаннях. Зокрема подякував за підтримку ініціативи щодо всенародного рушення за збір коштів на спорудження пам’ятника Іванові Франку в Києві.

Від імені голови облдержадміністрації просвітян привітав начальник управління культури Володимир Федорак. Він наголосив, що завдяки тісній співпраці вдалося реалізувати низку проєктів, якот створення Музею народної шани Тараса Шевченка в НД “Просвіта”, розробку і реалізацію програми “Просвіта ХХІ ст.: на 2013—2017 рр.”, а тепер — до 2021 року відродження народних традицій…

Керівник фракції ВО “Свобода” в обласній раді Михайло Королик наголосив, що “Свобода” готова всіляко допомагати “Просвіті” у відстоюванні й захисті державної української мови, за яку нині у незалежній Україні вбивають — як у Бахмуті вбили Артема Мірошниченка. Чи це не є нашим спільним, першочерговим завданням?!.

Зі звітною доповіддю “Просвіта”: роки творення і поступу” виступив голова обласного об’єднання Степан Волковецький.

Червоною ниткою через аналіз нашої діяльності за минулі роки проходить думка, що місією “Просвіти”, яка ось уже 151 рік служить вірою і правдою своєму народові, й надалі залишатиметься виховання духовної сили української нації, спроможної захистити власну свободу й суверенітет України, творити цінності національної культури, обстоювати людську, національну і державну гідність, утверджуючи для цього в усіх сферах життя національну ідею як основу поступу Української держави.

В обговоренні виступив делегат, перший голова Коломийської “Просвіти” Ігор Довганюк, який нагадав, що процес відновлення “Просвіти” йшов суголосно з процесом відновлення Української держави. І вони ще не завершені, потребують жертовної праці кожного з нас.

Про тандемспівпрацю досвідчених просвітян і молоді, про значні набутки у захисті української мови, утвердження народних традицій говорив член Комітету виборців України Тарас Лялик. А Дмитро Захарук роздумував над проблемами реалізації програми “Нова українська родина”. Адже нині постало безліч питань щодо нових викликів, якто міграція, праця з роз’єднаними родинами, повернення духовності в наші села й міста. Водночас у нинішніх суспільних умовах “Просвіта” має зайнятись політичним вихованням. Голова Всеукраїнського братства ОУН—УПА Богдан Борович згадав, як тридцять років тому творились перші осередки Товариства української мови, зокрема на радіозаводі. Відтоді пройдено чималий шлях і зроблено багато корисних справ. На нинішньому етапі “Просвіта” має стати основою громадянського суспільства, яке щойно починає формуватися. Голова Надвірнянського РО “Просвіта” Богдан Березицький поділився досвідом спортивнофізичного виховання молоді, яким займається районна “Просвіта”, організовуючи популярні турніри і змагання…

Діяльність обласного об’єднання оцінено позитивно, відзначено великий обсяг здійсненої роботи. В ухвалених документах наголошено, що головні завдання на 2020й і подальші роки зумовлені викликами і загрозами, які постали перед Україною: військова агресія Росії, активізація внутрішніх антинаціональних сил, складна соціальноекономічна і демографічна ситуація, негативний вплив в усіх сферах життєдіяльності суспільства фінансовополітичного олігархату, необхідність консолідації всіх національнопатріотичних сил в інтересах Українського народу задля збереження і зміцнення найвищої цінності — Української державності.

“В умовах сьогодення визначальним принципом просвітницької діяльності є україноцентризм, вибудуваний на основі цінностей свободи, суверенності, соборності, справедливості й гідності Української нації”, сказано в Ухвалі.

За пропозицією голови Коломийського РМО Василя Глаголюка та підтримавши Звернення Правління Долинського РО, делегати знову довірили кермо обласної “Просвіти” Степанові Волковецькому.

До керівного складу увійшли відповідальний секретарзаступник Михайло Січка, заступники Євген Романишин, Євгенія Бардяк, Ярема Петрів, обрано Правління, Раду, Контрольноревізійну комісію обласного об’єднання.

Підтримано Ухвали Головної Ради ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка щодо реалізації нового мовного закону та про завдання на 2020й рік. Також підтримано Звернення Чернівецького ОО до президента про надання товариству “Просвіта” статусу національного. Насамкінець групі просвітянактивістів вручено нагороди. Грамотою Центрального проводу нагороджено Ольгу Бабій. Ювілейних медалей “150ліття “Просвіти” удостоєні Євгенія Бардяк, Оксана Тебешевська, Дмитро Захарук, Леся Кирилович, Геннадій Марченко, Іван Липчук, Анатолій Андрусяк, Марія Турчин.

Зібрання звершилось концертом “Єднаймось в “Просвіті”.