Христина БОЙКО,

членкиня Ради

Об’єднання Галицького району м. Львова ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка у залі презентацій Львівської державної обласної бібліотеки для юнацтва ім. Р. Іваничука провело нагородження учасників традиційного просвітянського “Конкурсу на знання історії і культури українського народу” з нагоди 151ї річниці створення Товариства “Просвіта” в Галичині. У конкурсі взяли участь учні СЗШ № № 13, 62, НВК “Школасадок “Софія”, НВК “Школагімназія Шептицьких”, студенти Львівського автомобільнодорожнього коледжу НУ “Львівська політехніка”. Серед запрошених — група студентів коледжу культури і мистецтв, пластуни куреня імені Дніпрової чайки, просвітяни.

Перед нагородженнями учнівська молодь переглянула короткометражний фільм про гетьмана Івана Виговського і переможну Конотопську битву, 360річчя якої минуло ц.р. та про яку йшлося в одному з питань конкурсу. Захід провели голова районного Товариства Марія Павлюк і заступниця голови Ольга Манюк. М. Павлюк зачитала абзац із висновку конкурсної роботи студента автомобільнодорожнього коледжу НУ “Львівська політехніка” Андрія Патрайка:

“Подібні конкурси завжди будуть надихати та спонукати молодь розкрити свій справжній генетичний код, який передається з покоління в покоління. Наші символи будуть завжди для нас святинею, наша мова — оберегом, наша історія — вічним спомином непереможності, а наші герої — прикладом патріотизму та самопожертви заради великої, могутньої квітучої України. Нам просто необхідно знати усі сторінки нашого славного минулого, знати основні етапи формування української нації та згадувати її славні подвиги і здобутки”.

Від імені “Просвіти” М. Павлюк подякувала студентові за висловлені думки і наголосила, що основним завданням “Просвіти” було і залишається виховання громадянина і патріота рідної землі.

О. Манюк коротко охарактеризувала подані конкурсні роботи. Зупинилася на доповненнях про І. Левинського — архітектора, мецената і громадського діяча, котрого сучасники називали будівничим Львова. Цей рік у Львові Виконавчий комітет ЛМР оголосив роком І. Левинського.

Переможці конкурсу отримали грамоти, грошові винагороди і книжки. Учасники також були відзначені книжковими подарунками. Для кабінетів історії шкіл і коледжу “Просвіта” подарувала плакати “Шлях до державності”, підготовлені світлої пам’яті просвітянином, членом Ради Товариства С. Стельмащуком, композитором і багаторічним диригентом хору “Бескид”.