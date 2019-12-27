Нова Зеландія танцює гопак

Наша “Просвіта” і просвітяни живуть, працюють не лише в Україні, а по всьому світу. У Новій Зеландії під керівництвом Ольги В’язенко, яка створює передачі в “Емігрантському радіо” про українців Нової Зеландії, провели День України в Окландському університеті для студентів та викладачів. Ніна Швачко, учасниця київського хору “Просвіта”, яка нині мешкає з сім’єю в місті Окланд, переслала нам фото з цього заходу. Пані Яна організувала для новозеландців змістовне і веселе свято: учасники навіть танцювали український гопак, а студенти були зодягнені в українські вишиванки.
На святі знайомили присутніх з національними звичаями, пригощали глядачів традиційними українськими стравами. Допомагали організаторам ентузіасти та небайдужі містяни.
Ми горді за свою подругу Ніну, українкупатріотку. Подякуймо нашим українцям за кордоном, які не забувають своє коріння, пропагують Українську культуру в світі!
Любов ВАСИЛЬЄВА,
Олексій ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ,
м. Київ