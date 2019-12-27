Нова Зеландія танцює гопак

Наша “Просвіта” і просвітяни живуть, працюють не лише в Україні, а по всьому світу. У Новій Зеландії під керівництвом Ольги В’язенко, яка створює передачі в “Емігрантському радіо” про українців Нової Зеландії, провели День України в Окландському університеті для студентів та викладачів. Ніна Швачко, учасниця київського хору “Просвіта”, яка нині мешкає з сім’єю в місті Окланд, переслала нам фото з цього заходу. Пані Яна організувала для новозеландців змістовне і веселе свято: учасники навіть танцювали український гопак, а студенти були зодягнені в українські вишиванки.

На святі знайомили присутніх з національними звичаями, пригощали глядачів традиційними українськими стравами. Допомагали організаторам ентузіасти та небайдужі містяни.

Ми горді за свою подругу Ніну, українкупатріотку. Подякуймо нашим українцям за кордоном, які не забувають своє коріння, пропагують Українську культуру в світі!

Любов ВАСИЛЬЄВА,

Олексій ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ,

м. Київ