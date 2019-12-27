перша річниця історичного собору

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

Рік тому,15 грудня 2018 року, справдилися мрії багатьох поколінь українців — за підсумками Об’єднавчого Собору було створено Православну Церкву України.

Всі ми добре пам’ятаємо щирі емоції добра, вдячності та всенародної підтримки, які вирували рік тому на Софійській площі, де тисячі людей очікували позитивних новин від рішення Собору. В той день, 15 грудня, сталася справді історична для всіх подія, яка засвідчила факт єднання трьох гілок українського православ’я. Рік тому Господь дарував нам справдження мрії багатьох поколінь українців і за результатами Об’єднавчого Собору, що відбувся у храмі Святої Софії в Києві, ми нині маємо єдину Помісну Православну Церкву України та обраного тоді ж її Предстоятеля — Митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Завдяки єднанню ми сподобились отримати з рук Вселенського Патріарха Варфоломія довгоочікуваний документ — Томос, який навіки засвідчує, що ми є справжньою незалежною Помісною Православною Церквою України. Церквою українського народу! Отож 6 січня Україна відзначатиме вже першу річницю з часу всеправославного проголошення автокефалії нашої Церкви і внесення її до Диптиху, основного документу, на якому базується юридичний статус вже визнаної незалежної Помісної Православної Церкви України з центром у Києві. Ми посідаємо 15-те місце за часом проголошення автокефалії серед інших Помісних Православних Церков.

Цього року, 15 грудня, за участю єпископату та духовенства Православної Церкви зі всієї України Митрополит Київський і всієї України Епіфаній провів урочисту Божественну літургію у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі на честь річниці об’єд­нання трьох гілок українського право­слав’я у Православній Церкві України. Напередодні, в суботу, вперше вже у єдиній Православній Церкві України відбувся розширений Архієрейський Собор. За цей рік розпочався успішний процес визнання нашої автокефалії іншими Помісними Православними Церквами, але попереду ще надзвичайно багато роботи. Адже нині ми проходимо період випробувань. Та попри усі перешкоди чи виклики, внутрішні і зовнішні, мусимо втриматися разом. Бо Українська Церква — це душа українського народу, а наша держава, наче тіло, не може існувати без душі. Вороття вже ніколи не буде.

Під час урочистої Божественної літургії за участю єпископату та духовенства Православної Церкви зі всієї України був присутній п’ятий Президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною та багато інших державних і громадських діячів.