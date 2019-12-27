У Київ привезли Віфлеємський вогонь миру

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

“Маємо таку почесну місію — щороку брати вогонь з Віфлеєму і передавати його громаді міста, і не тільки біля ялинки, а скрізь, де очікують на нього. Цей вогонь є символом тепла, любові, добра, яким ми ділимося. І так пластуни нагадують про те, наскільки важливо робити добрі справи і наскільки просто ділитися добром” (Національна скаутська організація “Пласт” та організація “Скаутство Європи в Україні”).

Віфлеємський вогонь миру 15 грудня прибув до України. Напередодні Дня Святого Миколая та відкриття головної міської ялинки в столиці України представники Національної скаутської організації “Пласт” та організації “Скаутство Європи в Україні” передали до Свято-Михайлівського Золотоверхого собору щорічний Віфлеємський вогонь миру. Глибоко символічно, що це відбувалося в той самий день, коли рік тому — 15 грудня 2018 року, — відбувся історичний Собор, який об’єднав три гілки українського православ’я в єдину Церкву… І цього ж дня перед внесенням пластунами Віфлеємського вогню миру до Свято-Михайлівського Золотоверхого собору тут відбулася урочиста Божественна літургія ПЦУ за участю її Предстоятеля — митрополита Київського і всієї України Епіфанія, єпископату та духовенства Православної Церкви зі всієї України. Усі охочі у неділю ввечері в Соборі могли запалити від привезеного вогню свою свічку. Віфлеємський вогонь миру щороку запалюють на місці народження Ісуса Христа у Віфлеємі, а далі австрійські скаути транспортують його літаком до Австрії. У неділю пластуни передали цей символ любові й добра громаді Києва, а вже зовсім скоро поширюватимуть його у державні установи, лікарні, дитячі будинки… Група представників організації повезе вогонь захисникам України у зону бойових дій. Також вони передадуть військовим різдвяні подарунки. Пластуни передаватимуть вогонь всім українцям, аби на Святвечір символ миру, якого ми так прагнемо, запалав у наших домівках по всій Україні.

Віфлеємський вогонь миру — міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва — започатковано у 1986 році австрійською телерадіокомпанією ORF з міста Лінц. Її мета — підтримка дітей та всіх, хто потребує допомоги і уваги в передріздвяний час.