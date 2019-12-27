Ухвала Головної Ради Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка

Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” набрав чинності з 16 липня 2019 року. Цей Закон має надзвичайно важливе значення для розбудови й функціонування Української держави.

Виходячи з цього і керуючись Статутом Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка, Головна Рада зобов’язує всіх членів Товариства і його підрозділів взяти якнайактивнішу участь у реалізації положень Закону, для чого:

У кожному підрозділі Товариства створити окремі групи сприяння виконанню Закону, затвердити керівника, особисто відповідального за роботу групи. Провести обласні й районні круглі столи, на яких докладно розглянути вимоги Закону та засоби реалізації їх на місцевому рівні. Основну увагу звернути на виконання Закону в закладах освіти. Про порушення Закону в окремих школах інформувати Міністерство освіти і науки, домагаючись вжиття відповідних заходів. Встановити зв’язок з працівниками місцевих державних адміністрацій, відповідальних за реалізацію Закону, для з’ясування їхніх конкретних планів і заходів щодо реалізації Закону. Центральному правлінню Товариства звернутися до Уповноваженого із захисту державної мови про залучення членів Товариства до роботи в секретаріаті Уповноваженого та представництв Уповноваженого в областях, районах і громадах України. Хід реалізації Закону регулярно висвітлювати в місцевих і центральних засобах масової інформації. Обласним організаціям Товариства раз на пів року (у травні і листопаді) надавати інформацію в Центральне правління Товариства про хід реалізції Закону на місцевому рівні.

10 грудня 2019 року, м. Київ