Ухвала Головної Ради Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка

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Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” набрав чинності з 16 липня 2019 року. Цей Закон має надзвичайно важливе значення для розбудови й функціонування Української держави.
Виходячи з цього і керуючись Статутом Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка, Головна Рада зобов’язує всіх членів Товариства і його підрозділів взяти якнайактивнішу участь у реалізації положень Закону, для чого:

  1. У кожному підрозділі Товариства створити окремі групи сприяння виконанню Закону, затвердити керівника, особисто відповідального за роботу групи.
  2. Провести обласні й районні круглі столи, на яких докладно розглянути вимоги Закону та засоби реалізації їх на місцевому рівні.
  3. Основну увагу звернути на виконання Закону в закладах освіти. Про порушення Закону в окремих школах інформувати Міністерство освіти і науки, домагаючись вжиття відповідних заходів.
  4. Встановити зв’язок з працівниками місцевих державних адміністрацій, відповідальних за реалізацію Закону, для з’ясування їхніх конкретних планів і заходів щодо реалізації Закону.
  5. Центральному правлінню Товариства звернутися до Уповноваженого із захисту державної мови про залучення членів Товариства до роботи в секретаріаті Уповноваженого та представництв Уповноваженого в областях, районах і громадах України.
  6. Хід реалізації Закону регулярно висвітлювати в місцевих і центральних засобах масової інформації.
  7. Обласним організаціям Товариства раз на пів року (у травні і листопаді) надавати інформацію в Центральне правління Товариства про хід реалізції Закону на місцевому рівні.

10 грудня 2019 року, м. Київ

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