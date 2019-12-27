Волинським Студіям — 70!

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

У червоному корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулося засідання Міжнародного громадського об’єднання “Волинське братство”, присвячене 70-річчю від дня заснування унікальної наукової установи — Інституту дослідів Волині у Канаді (1949 р.)

У залі наукової Ради КНУ ім. Тараса Шевченка зібралися київські волиняни, науковці, дослідники, історики, вчені, письменники, академіки, представники земляцтв у місті Києві.

Створюючи Інститут дослідів Волині, канадські українці ставили за мету повернути тимчасово окупованій московськими загарбниками Україні її історичну, духовну та культурну ідентичність.

З відновленням Незалежності України Інститут у Вінніпезі припинив свою наукову діяльність. Основні фонди Інституту дослідів Волині було передано для використання в нинішній Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки завдяки подвижницькій роботі архівіста та дослідника Володимира Рожка та канадської діаспори.

Урочистий захід відкрили і виступили з вітальним словом професори Київського національного університету імені Тараса Шевченка Петро Бех та Володимир Цвих. Усіх присутніх волинян — членів Міжнародного громадського об’єднання “Волинське братство” та учасників урочистого заходу привітав його голова, народний депутат України ІІІ—VI скликання Сергій Шевчук.

З доповіддю про історію утворення, діяльність, наукові надбання та долю Інституту досліджень Волині виступив відомий історик і письменник, професор КНУ імені Тараса Шевченка, академік Академії наук вищої школи України Володимир Сергійчук. Про своє бачення історичних подій на Волині, а також доцільнісь відновлення діяльності Інституту дослідів Волині висловилися відомі волиняни та шановані гості: політик та громадський діяч Ярослав Федорчук, Надзвичайний і Повноважний Посол України Олександр Моцик, дипломат Микола Ярмолюк, перший командувач Військово-Морських Сил України, віцеадмірал Борис Кожин, журналіст і письменник Іван Ольховський. А Володимир Данилюк — головний редактор “Волинської газети” (м. Луцьк), як перший внесок у скарбницю відновленого Інституту презентував збірку текстів пісень “Пісні волі”. Ці пісні в єдиному рукописному примірнику були зафіксовані на папері невідомим волинським учасником ОУН та УПА в березні 1949 р.

Від імені Асоціації земляцтв областей України у місті Києві Михайло Каплун вручив незмінному редакторові альманаху “Волинь” Михайлу Сороці унікальне видання — об’ємний “Словник говіркових, розмовних, рідковживаних та застарілих слів української мови” авторства Миколи Ткача. У ньому, поряд із малюнками Ніла Хасевича, правда про ідейні принципи боротьби за Українську Самостійну Соборну Державу в різні історичні періоди.

Одноголосно було прийнято рішення про відновлення діяльності інституту досліджень Волині через створення громадської організації “Інститут дослідів Волині (Вінніпег-Київ)”, затверджено відповідні документи. Ідею розгортання наукових студій про українські землі підтримали також інші земляцтва, які усіляко сприятимуть таким дослідженням.

У рамках урочистого заходу відбулась презентація ювілейного 10-го випуску альманаху “Волинь моя”, присвяченого 20-річчю МГО “Волинське братство”. Книжку презентував голова редколегії Михайло Сорока. Упорядниками ювілейного видання виступили Жанна Шнуренко та Ольга і Вікторія Рутковські.

Зібрання поважних волинян та їхніх гостей традиційно завершилось спільним виконанням гімну волинян усього світу “Волинь моя” авторства Степана Кривенького.