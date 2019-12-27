Якщо у влади амнезія, то у народу — ні

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

З нагоди дня народження відомого громадсько-політичного діяча України Євгена Чикаленка 21 грудня кияни відкрили першу пам’ятну дошку на будинку № 35A по вулиці Рейтарській. Тут свого часу містилась редакція земської газети, в якій Євген Харлампійович (на той час новатор-агроном) публікував для українських селян свої матеріали з порадами ведення сільського господарства. На відкритті пам’ятної дошки (автор Сергій Юрченко), кошти на виготовлення якої зібрали мешканці будинків № 35А та 35Б по вул. Рейтарській, були присутні науковці та краєзнавці. Серед них — ініціатор відкриття Наталія Булаєвська, багаторічна очільниця Київської обласної організації Українського Товариства охорони пам’яток історії і культури, Григорій Савченко — професор КНУ ім. Т. Г. Шевченка, голова Київської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, Марія Бур’янова — голова Українського Товариства охорони пам’яток історії і культури, Галина Щур — голова Згурівської районної організації цього товариства, Ігор Коцюбинський — директор Чернігівського Літературно-меморіального музею ім. Михайла Коцюбинського (до речі, учасник бойових дій на сході України), Олександр Трохимчук — директор науково-дослідного інституту телекомунікацій, науковець і літератор Михайло Слабошпицький та голова Просвітницького центру національного відродження ім. Євгена Чикаленка Юрій Гнаткевич. Присутніх вітав виконанням “Молитви за Україну”, “Червоної калини” та Національного Гімну хор ім. Леопольда Ященка. Тут могли познайомитись зі “Щоденниками” і “Спогадами” Євгена Чикаленка (8 томів видавництва “Темпора”).

Cвого часу багато киян підтримали ініціативу Просвітницького центру ім. Євгена Чикаленка перейменувати вулицю Льва Толстого на вулицю Євгена Чикаленка. Але київське міщанство і “русскій мір” тоді перешкодили це зробити.

Проте Просвітницький центр національного відродження ім. Євгена Чикаленка продовжує популяризувати ім’я видатного українця. Бореться за можливість поставити у Києві гідний пам’ятник Чикаленку. Київська влада чинить цьому шалений бюрократичний опір. Є підстави гадати, що цей опір має також політичне підґрунтя, оскільки Чикаленко боровся за українське національне відродження, проти якого люто виcтупають його вороги в Україні і за її межами. Поза тим на постаменті пам’ятника планують викарбувати вислів Чикаленка: “Легко любити Україну до глибини своєї душі. А ви спробуйте любити її до глибини своєї кишені”.

На прохання Українського інституту археографії і джерело­знавства ім. М. Грушевського до порядку денного засідання міської комісії з найменувань включено питання про перейменування скверу героя комуністичної пропаганди Валерія Чкалова на сквер Євгена Чикаленка. Віриться, що комісія і Київрада підтримають цю ініціативу.