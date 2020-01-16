Аркасівці звітують

Інна БЕРЕЗА,

кандидат філологічних наук

Просвітяни Миколаєва на традиційній вже акції “Свічка Миколи Аркаса” говорили про досягнення і проблеми роботи Миколаївського осередку “Просвіти” у річницю його створення. А напередодні на зборах осередку, який переріс з міжрайонного в Миколаївський міський, було відзначено здобутки за кожним напрямом україноцентричної роботи організації та обрано новий керівний склад на чолі з кандидатом філологічних наук, доцентом кафедри української філології, теорії та історії літератури Чорноморського національного університету ім. Петра Могили Владленою Руссовою. Осередок за рік зріс в рази і досяг понад 80 осіб, що відзначив у своєму виступі голова ГО “Українське товариство “Просвіта” Миколаївщини” Олександр Мачула. Запам’яталися містянам заходи, пов’язані з пошануванням засновника Миколаївської “Просвіти” М. Аркаса. А це й участь членів осередку в урочистих заходах Миколаївської української гімназії № 1 ім. М. Аркаса, і в круглому столі до уродин славного просвітника в Обласній універсальній бібліотеці. Цікавою була поїздка просвітян за підтримки голови Миколаївської облради Вікторії Москаленко до с. Христофорівки, раптівки на Соборній вулиці біля левів Аркаса (ініційовані Ганною Чмельовою та проведені під її безпосереднім керівництвом).

Заходи осередку навколо спадщини класиків української літератури мали традиційні елементи: покладання квітів до пам’ятника Т. Шевченку, колективна раптівка “Читаю твори Шевченка” та акція дарування творів Шевченка і про нього бібліотеці, поїздка членів організації у Моринці на “ШеФест”, зустрічі з працівниками музеїв Кобзаря у Кирилівці та Моринцях. До 250-річчя І. Котляревського просвітяни гуртом переглянули гастрольний спектакль “Енеїда” з Івано-Франківська, провели конкурс презентації “Енеїди” серед школярів Миколаєва, квест для студентів у МОУНБ, де учасники мали змогу почути цікавий виступ доктора філологічних наук Тетяни Шестопалової.

Серед здобутків просвітян-аркасівців і заходи до ювілею Івана Мазепи у селі Лимани та презентації книжки “Іван Мазепа” (поема Галини Запорожченко та роман Віталія Рогожи). Саме просвітяни осередку організували і провели урочисте зібрання Миколаївського обласного товариства “Просвіта” до 30-річчя відновлення цієї організації на Миколаївщини.

З метою популяризації української мови та літератури відбулися зустрічі з письменниками та презентації книжок місцевих українськомовних авторів

Загалом просвітяни активно відгукуються на всі культурно-освітні заходи, що сприяють вихованню українського патріотизму, зміцнюють україноцентричність громадян, акцентують значення української мови і культури у житті суспільства.