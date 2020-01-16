Дідухи — на фронт

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

Активісти громадських організацій — “Волинське братство” та “Соловецьке братство”, Товариство “Просвіта” — з 2014 року активно підтримують українську армію.

Серед них — народні майстрині та волонтерки Жанна Шнуренко, Антоніна Рєпа, Галина Бідношей, Любов Матюша, Тамара Вірченко, Валентина Форманюк, журналістка Анастасія Сироткіна, художниця Марина Соченко, навколосвітній мандрівник Валерій Петущак та ін. Активісти цих організацій щиро переконані: що на Різдво та Новий рік добре задумується — то те і збувається. На початку російсько-української війни вони передали для наших бійців сотні касок, берців, спальників, уніформ, а ще теплі куртки, камери для дронів, ліки, снайперські рукавички, термобілизну і кілька тисяч власноруч пошитої білизни. А серед іншого — дідухи-обереги… З часом побутові проблеми українського війська було вирішено. Тож тепер на фронт волонтери відправляють на передову тільки дідухи та різноманітні смаколики. Уперше ці символи Різдва і Нового року, виготовлені нашими майстрами, з’явилися в окопах в тяжкому 2014 році…

Дідухи-обереги, для яких збирали збіжжя — жито, пшеницю, овес, польові маки, безсмертники й інші сухоцвіти — у Прикарпатті, на Черкащині, Київщині, Полтавщині ставали символами не лише сімейного затишку й роду, якими вони завжди були з трипільських часів, а тепер й єдності України, якій знову загрожує давній ворог українського народу. Хтось з членства сіяв зернові й збирав колоски, як-то Михайло Цапро та Світлана і Марина Чорні, інші заготовляли трави і квіти. Потім доправляли до Києва, де майстри любовно вив’язували дідухи, які капелани та волонтери розвезли по лінії фронту. Тож давній символ українського роду залишається і в новітній час оберегом, символом єдності поколінь і традицій української нації. Вив’язані напередодні Різдва дідухи освятив капелан Дмитро Каран, а доставили їх на передову разом із різдвяними подарунками для бійців волонтери.