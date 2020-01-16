Ми теж донецькі…

slovo

Олекса РІЗНИКІВ,
 м. Одеса

Думаю, що має рацію президент Зеленський, коли вимагає, щоб у мінських переговорах брали участь представники тих, які змушені були покинути Донбас. Дуже доречно і розумно! Мені хочеться сказати: та не забувайте і тих, хто родом з Донбасу! А це ж і Олекса Тихий, і Василь Стус, і Микола Руденко, і Анатолій Солов’яненко! Наприклад, мій батько і я, і сестра моя родом з Єнакієвого. Тому я теж цілком законно маю право голосу. Я згоден поїхати до Мінська. І Дзюба Іван, гадаю, попри свій поважний вік, поїхав би з нами. А Роман Коваль, відомий наш письменник, дослідник національно-визвольної бороти українців початку ХХ ст., міг би очолити таку делегацію… Бо це ж наша рідна земля! Ми ніколи про неї не забуваємо. Охочі можуть переглянути “Слово Просвіти” від 19—25 січня 2012 року, де надруковано мою статтю про відвідини рідного Єнакієвого на 90-річний ювілей літстудії.

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