Найкращий подарунок на ювілей рідного села

Олег ОЛЕКСЮК,

заслужений працівник культури України

Цього року мальовничий Інгулець Білозерського району відзначає 140-річчя. Інгулецький сільський голова Григорій Василюк повідомив, що вже зараз депутати Інгулецької ради розпочали підготовку до ювілейної події: виділено кошти на впорядкування адміністративного центру села Інгулець, який славиться квітковими клумбами з розкішними трояндами, тюльпанами та хризантемами. У планах — реставрувати та привести до ладу пам’ятник односельцям, загиблим у роки Другої світової вій­ни, та нещодавно збудовану стелу “Україна понад усе”. Планується і широка культурна програма.

Приємною несподіванкою для керівництва Інгулецької сільської ради та мешканців села стала презентація історико-популярної книжки Валентини Коваленко “Історія села Інгулець Білозерського району Херсонської області” в Інгулецькій сільській бібліотеці. Завідувачка бібліотеки Галина Овечка зазначила: “Сторінки книжки розповідають про мальовничі краєвиди, історію створення села, людей, які її творили, та містять перекази про нелегкі долі, адже історія села — це передусім життя і доля самих людей”.

Це перше вагоме видання на 270 сторінок з історичними та гео­графічними довідками на основі архівних даних про село на ­Херсонщині. У книжці — історичні нариси про жителів села, які морені лютим голодом, змучені страшними сталінськими репресіями, завжди залишалися вірними своїй Батьківщині і в часи лихоліття Другої світової війни гідно захищали рідну землю від фашистських загарбників; розповіді про героїв бойових та трудових післявоєнних буднів, про культуру, традиції та звичаї рідного краю, про відродження історичної правди та націо­нальної духовності на селі.

Авторка за допомогою однодумців-односельців розшукала документи та фотокартки, які відкривають для краєзнавців маловідомі факти життєдіяльності хліборобів Інгульця та забуті, а часом і заборонені імена славних синів та доньок України.

У книжці — спогади Параски Копитіної про жахіття Голодомору 1932—1933 років. Також можна прочитати правдиві свідчення дітей війни Надії Дамчук, Олександри та Георгія Странцевілків, Марії Середи, Анатолія Кудрявцева та Надії Гринько про післявоєнні випробування та надлюдські зусилля заради покращення умов життя майбутнім поколінням.

Велика подяка приватному підприємцеві Сергієві Коваленку, який уже другий рік поспіль надає допомогу у друці соціально значимих краєзнавчих видань.

Книга Валентини Коваленко “Історія села Інгулець Білозерського району Херсонської області”, яка вийшла друком у Херсонській філії Видавничого Центру “Просвіта” наприкінці 2019 року, заслуговує на увагу не лише серед істориків та краєзнавців, а й серед шкільної та учнівської молоді.