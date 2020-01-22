Токсичний митець, або За власним «Я» не бачити людей

Костянтин КЛИМЧУК,

член “Просвіти”, координатор волонтерської групи “Час змін”

Стаття з промовистою назвою “Гостинність з присмаком дезінфекції”, яка була опублікована в ч. 46 “Слова Просвіти” за 2019 р., зачепила за живе. Прочитавши її, читач зробить висновки: душать у Білій Церкві культуру, не дають долучитися до мистецтва пересічному громадянинові, який хотів би прийти на виставку Анатолія Марчука.

Проте в медалі є аверс і реверс. Позиція прихильників художника Марчука вже відома, а от позицію КЗ КОР “Білоцерківський краєзнавчий музей” автор статті чомусь не висвітлив. Хоча контакти музею є у вільному доступі, а журналістська етика, хоча й упосліджена, але існує.

Так само існує і план роботи музею. Він може варіюватися в певних нюансах, які потребують погодження лише в межах закладу. Виставка художника Анатолія Марчука і скульптора Михайла Дмитріва стала подією в культурному житті Білої Церкви. На відкритті була присутня велика кількість людей, репортаж вели представники білоцерківських ЗМІ, проведено наперед узгоджені заходи. Але музей — це не лише виставкова зала. Основним призначенням музею є збереження культурної спадщини для майбутніх поколінь. Музей проводить цілий комплекс наукових, дослідницьких і господарських робіт. Проведення заходів з дезінсекції приміщень було погоджено (і узгоджено з відповідними службами) до прийняття рішення про виставку й змінити терміни не було жодної можливості.

Чому ж виникла ситуація “з присмаком дезінфекції”? Питання потрібно поставити самому Анатолію Марчуку. Як зазначає в своєму листі голова Київської організації Національної спілки художників України Олександр Дмитренко: “Мною 12 листопада 2019 року було проведено бесіди з працівниками музею, які підтвердили, що під час підготовки та проведення виставки художник зневажливо ставився до музейних працівників, підкреслював свою винятковість та вимагав до себе підвищеної уваги, навіть ображав”. Не обмежившись проявами брутальності, Анатолій Марчук зробив спроби “керувати” музеєм, одноосібно “призначивши” в закладі проведення майстер-класу художника та презентації творчості поетеси, про що жодним чином не було домовлено з організаторами виставки. Але хіба це може зупинити претензійного егоцентрика?

Пана Анатолія та всіх учасників попередили про неможливість проведення цих заходів. Йому запропонували альтернативне приміщення, а саме — залу для зібрання відділу культури і туризму Білоцерківської міської ради. Проте схильність до “ефектних і трагічних поз” та складність характеру художника спричинили скандал. Анатолій Марчук навмисне запросив всіх гостей до будівлі музею, а не у відділ культури, де було підготовлено приміщення. Свою самозакоханість Марчук поставив вище проведення культурного заходу.

У соціальній мережі “Фейс­бук” Анатолій Марчук не скупився на оціночні судження і його підтримували “френди”. Хтось пропонував нагодувати директора музею “особливими грибочками”, інші писали про “реваншистів”. Цим самим художник опустив себе до рівня пліткаря.

А тим часом КЗ КОР “Білоцерківський краєзнавчий музей” діє. Лише за два попередні роки було проведено 80 художніх та тематичних виставок зокрема Василя Гелетка з Черкащини, які показували життєвий шлях Тараса Шевченка й історію боротьби Холодноярської республіки. Митець створив цікаві образи Овсія Гончара, Петра Дяченка, Симона Петлюри, Петра Болбочана та інших. Організовано Всеукраїнські науково-практичні конференції, які досліджували перші кроки становлення держави в 1917—21 роках, тактику і озброєння повстанських загонів часів визвольних змагань. Наукові працівники музею регулярно виїздять на фронт новітньої російсько-української війни, де не лише передають гуманітарну допомогу, а й привозять з передових позицій цінні артефакти, ризикуючи при цьому своїм життям, проводять лекції та засідання у військових частинах та госпіталях.

Хотілося б побажати Анатолію Марчуку витримки і виховання. Прикро, коли зріла людина поводиться як еnfant terrible від культури. Потрібно дорослішати.