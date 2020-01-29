Про боротьбу за незалежність у День Соборності

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

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Історичний клуб “Холодний Яр” 22 січня, вперше цього року в Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану, презентував книжки про боротьбу за Українську державу. Було представлено нові видання: 3-й том енциклопедії Визвольної боротьби “Подєбрадський полк” Армії УНР” Романа Коваля, Віктора Моренця і Юрія Юзича, поетичну збірку Василя Ковтуна “Дорогою через Майдан”, “Жадання фронту” Марка Мельника, календар на 2020 рік із 3D вставками “Українці в революції” (упорядник Іван Канівець) і збірник наукових праць “Коліївщина: право на повстання” (автор-упорядник Євген Букет).

“Подєбрадський полк” Армії УНР” містить 320 життєписів і світлин вояків Армії УНР, Галицької армії, “Карпатської Січі” і Українських січових стрільців. Це були видатні особистості, які боролися за Незалежність Батьківщини, а потім здобули ґрунтовну освіту і багато з них продовжували боротися різними способами за свободу України. Створення Карпатської України відбулося значним чином завдяки діяльності “подєбрадців”.

Василь Ковтун присвятив свою книжку “Дорогою через Майдан” борцям за волю України. “Жадання фронту” Марка Мельника — це спогади майданівця, який пішов на війну в 2014 році.

Євген Букет зібрав у книжці “Коліївщина: право на повстання” твори сучасних і дещо призабутих істориків, додавши власні дослідження про це грандіозне повстання. Коліївщина була останньою спробою відновлення Української козацької держави, заснованої гетьманом Богданом Хмельницьким. Його виступ доповнили науковці-співавтори книжки — доктор історичних наук, професор з Ніжина Євген Луняк та старший науковий співробітник Інституту археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського Іван Синяк.

Виступи чергувалися з піснями у виконанні заслуженого артиста України Тараса Силенка, Лесі Рой і Валерія Гладунця.