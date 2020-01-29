Припинити руйнацію держави

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

Цього року в Києві 101-шу річницю Дня Соборності України і 102-гу річницю проголошення Незалежності України відзначено (в умовах ігнорування свята владою) акцією Громадського Руху “Українська Патріотична Альтернатива” (УПА) на історичному Софійському майдані. Участь у ній взяли відомі політичні й громадські діячі: ексміністр закордонних справ Павло Клімкін, народні депутати України попередніх скликань Іван Заєць, Микола Поровський, учасник АТО Олександр Ушинський, голова ГО “Україна — НАТО” Сергій Джердж та інші. Дієву участь взяли активісти і представники “Просвіти”, КУНу, Української партії, “Соловецького Братства” та “Меморіалу”. Учасники віча звернулись до вищих державних посадовців з вимогою убезпечити країну від повторення національної трагедії, що відбулась 100 років тому та визнати і святкувати на загальнодержавному рівні дату 22 січня як “День незалежності та соборності України”. У зверненні зазначається: “Проголошена 102 роки тому Незалежність України від московської імперії та створена Українська Народна Республіка були втрачені внаслідок злочинної недбалості тодішнього керівництва української держави — українські військові частини, що організовано і зі зброєю поверталися з фронтів Першої світової війни, розпускалася по домівках зі словами: “Нам армія не потрібна, ми не збираємося воювати з Росією”. Згубність такого бачення ситуації політично наївних людей, які волею долі отримали на найвищі посади в державі, стала очевидною вже через тиждень — 29 січня, коли під Крутами десятикратно переважаючу московську орду більшовицької матросні, що рухалася “усмірять” Київ під командуванням царського підполковника Муравйова, довелося зупиняти недосвідченим студентам київських вишів та курсантам військових училищ! А спроба домовитися тоді з Москвою завершилася загарбанням нею УНР та переходом ЗУНР до складу Польщі, яка для цього перед тим уклала сепаратне перемир’я з більшовицькою Москвою”.

“Сьогодні, — зазначається в заяві, — ми бачимо, що все повторюється. Знову чергова спроба новообраної влади домовитися із загарбником, якому потрібен не мир, а повернення України в склад московської імперії за всяку ціну. Попри поступки (відведення ЗСУ зі своєї території, видача Москві важливих для засудження її військових злочинів свідків, припинення слідства, вже розпочатих судових процесів та звільнення московських диверсантів, налагодження економічної співпраці з агресором, здача завойованих позицій на міжнародній арені, відмова від виграшних судових процесів проти Москви у Стокгольмському суді і т. ін.), на які українська влада йде на вимогу Москви, яка ні в чому поступатись не збирається (окрім нерівноцінного повернення незначної частини військовополонених по обміну).

За таких умов єдиною надійною гарантією миру можуть бути тільки сильні й ефективні Збройні Сили України та прискорення процесів до вступу в НАТО!”

Представники громадських організацій озвучили вимогу до влади негайно припинити ганебні й руйнівні дії щодо ЗСУ. “Ми змушені будемо, — зазначається в заяві, — відповідати всіма можливими способами опору, згідно зі статтями 17 та 65 Конституції України. Якщо ж влада не реагуватиме на наші вимоги, вимагатимемо дострокового складання своїх повноважень президентом України, Верховною Радою та Кабміном…”