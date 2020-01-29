Вінницькі волонтери — фронту

Світлана БЕВЗ,

ветеран батальйону “Айдар”, доцент кафедри ЕСС ВНТУ

Волонтерський центр імені Олександри Бурбело Він­ницького національного технічного університету (Світлана Бевз, Сергій Бурбело і вівчарка Баді) спільно з Християнським волонтерським центром (Олександром Бардецьким і Андрієм Павлюком) при Вінницькому обласному управлінні ОЦХВЄ (Об’єднаних церков християн віри євангельської) разом з бардом, поетом та композитором Володимиром Мельником здійснили новорічну поїздку по південній лінії російсько-українського фронту. Вони побували у наших захисників на Світлодарській дузі, в Авдіївці, Пісках, Карлівці, Мар’їнці.

Щедрий вечір видався теплим, гостинним і щирим та напрочуд тихим на позиціях одного з батальйонів 59 окремої мотопіхотної бригади ЗСУ. У місцях їхнього розташування лунали пісні, щедрівки та колядки… У ці радісні миті бійці разом з волонтерами відпочивали від напружених чергувань та бойових зіткнень. Наші захисники співали разом з нами, пригадуючи українські пісні, які співали ще їхні батьки. А Володимир Мельник підспівував, вправно підбираючи мелодії і акомпануючи на гітарі…

Вся наша новорічно-різдвяна поїздка була насичена культурно-просвітницькою програмою і завдяки підтримці Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка. Українські книжки, свіжі й давніші примірники газет “Слово Просвіти”, “Нація і держава”, “Культура та життя”, брошури “Небо і земля нині торжествують”, “Міти Холодного Яру” та Юрія Мушкетика “Це повинен знати кожен”, “Люди сірої зони” та багато іншої пізнавальної і патріотичної літератури були бажаними подарунками в окопах і бліндажах на передовій.

Крім 59 ОМПБр наші волонтери відвідали і 28 бригаду, 73 центр морських спецоперацій ЗСУ. З подарунками приїхали і до Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів “Вогник надії” Мар’їнського району Донецької області, де також влаштували концерт. З духовними проповідями виступали капелани Олександр Бардецький і Андрій Павлюк. Володимир Мельник співав власні та народні патріотичні пісні, звучали вірші члена Національної спілки письменників України Олександри Бурбело. Волонтери привезли і подарували воїнам її книжечки “Любій Україні”. А на додаток всюди і для всіх — смаколики, а для дітей ще й іграшки.

Під час цієї поїздки вінницькі волонтери передали воїнам 59, 56, 72, 28 бригад, 73 морському центру СО, 130 і 131 батальйонам ЗСУ, вінницькому 40 полку НГУ та батальйону “Вінниця” МВС України, добровольцям 1 окремої штурмової роти Добровольчого українського корпусу “Правий сектор” та госпітальєрам Української добровольчої армії, сімікам та капеланам Авдіївки продукти харчування і військове спорядження. Ці різдвяні подарунки нашим хлопцям збирали волонтери Вінниччини з Товариства Червоного Хреста нашої області, жителі Якушинецької ОТГ, зокрема Василь Романюк, ГО “Волонтери Хмільника” (керівник Миколи Михальнюк). Прилад нічного бачення для бійців 9 батальйону 59 бригади передала ГО “Брат за брата” (Олексій Луценко і Ірина Черкашина), маскувальні сітки — ГО “Суспільні ініціативи Козятинщини” (Леонід Цехановський і доцент ВНТУ В’ячеслава Мадьярова), подушки від “Вінницьких павучків”, мішки від ветеранів АТО Браїлова (Микола Окаєвич). Продукти, одяг та дві рації для 1 ОШР ДУК “ПС” передав Центр волонтерської допомоги ім. Олександри Бурбело. Дитячі іграшки, книжки, одяг, взуття і смаколики збирав БФ “Діти Європи”. Чудові різдвяні подарунки і обереги на схід готували від київської “Майстерні подарунків”, зокрема Ганна та Людмила Гребені, дитячий одяг — від ГО НР “Перший Спалах” (Наталія Ольшанецька, Олексій Сенін, Світлана Губа, Любов Юхименко) і Феодосіївського монастиря м. Києва (отець Макарій).

Поїздка стала можливою завдяки волонтерам-капеланам Олександру Бардецькому і Андрію Павлюку, які на власній автівці здійснили далеку і тривалу поїздку на фронт. А також усім тим, хто допоміг придбати дизпаливо, зокрема Якушинецька ОТГ, ГО “Волонтери Хмільника”, ГО “Брат за брата”, ЕБМД Вінницького національного технічного університету.