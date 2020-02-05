По кому б’ють дзвони?

Микола ГОЛОМША,

співголова “Української альтернативи”

Нова книжка Юрія Щербака “Україна в епоху війномиру” з його вражаючим аналізом і передбаченнями має стати настільною у молодих державників, що волею долі опинилися у владних кабінетах. У час, коли відступає тверезий глузд і сивочолі державники усунуті, розмиті у своїй єдності змовою олігархічних кланів, залишені без права голосу, без доступу до засобів масової інформації в час тотальної деджіталізації, настає нагальна потреба у книжках, які спонукають до дії. Такі книжки мають стати джерелами лікувальної мікстури від антиукраїнської політики і приниження нашої державності. Такою скарбницею знань, застережень і порад має стати книжка Ю. Щербака.

У підсумку хочу зазначити, що цей твір має стати дзвоном собору наших душ у час настання смертельної небезпеки для української нації!