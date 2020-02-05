Повернення рідної Церкви

Рік тому у Святій Софії відбулася історична подія — перший предстоятель єдиної помісної автокефальної визнаної Православної Церкви України Епіфаній був внесений до диптиху та інтронізований. З цієї нагоди 2 лютого відбулося урочисте богослужіння в Михайлівському Золотоверхому соборі. А наступного дня, на день народження митрополита Київського і всієї України-Руси, було звершено подячний молебень. Про об’єднання і створення ПЦУ, проблеми української Церкви йшлося на прес-конференції його блаженства Епіфанія в Софії Київській.

— Минулий рік є історичним для нашої помісної православної церкви, — сказав митрополит Епіфаній. — Бо все те, що сьогодні святкуємо, ми здобули завдяки нашій єдності. Ця єдність дала нам можливість отримати історичної ваги документ — Томос. Нас внесено в диптих і ми посідаємо своє почесне 15 місце серед інших помісних православних церков.

Торік, після проголошення незалежності і автокефалії з боку Вселенського Патріархату, ми отримали визнання з боку Елладської православної церкви. Третьою Церквою, яка визнала наш автокефальний статус, став Олександрійський патріархат, який є другим за честю після Вселенського Патріархату.

Цей рік був справді складним. Ми пройшли багато випробувань. Тут, у стінах Софії Київської, відбулася інтронізація мене як першого визнаного митрополита Православної Церкви України. Але до мене тут було більше сотні київських митрополитів, які також багато трудилися над розбудовою Української Церкви.

Далі предстоятель ПЦУ відповів на численні запитання журналістів. Митрополит Київський і всієї України-Руси розповів про напружені стосунки з Філаретом, який і досі перебуває в самоізоляції. При цьому він наголосив: почесний патріарх протягом тривалого часу, 25 років, був прапором автокефалії. Але, на жаль, ті погляди, які він висловив після отримання Томосу, ішли всупереч загальній думці всіх архієреїв і духовенства. Філарет залишається шанованим ієрархом ПЦУ. Церква створила йому всі необхідні умови для його подальшого життя і служіння Богові.

Його блаженство висловив терпиме ставлення Церкви до прав ЛГБТ-спільноти, хоча це противно Богові. Церква багато робить у царині соціального служіння, хоча для цього бракує коштів. Вже створено благодійний митрополичий фонд. Триває робота над зміцненням відносин з рештою братніх православних церков. Готуються заходи і щодо вирішення проблеми канонічного українського іконопису. І наостанок стало відомо, що майже 40 відсотків жителів України вважають себе парафіянами Православної Церкви України, очолюваної митрополитом Епіфанієм, а майже 21— парафіянами УПЦ Московського Патріархату (а насправді — РПЦ), очолюваної митрополитом Онуфрієм.

Власн. інф.