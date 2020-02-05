Марія ПОРОХ,

член Клубу інтелігенції ім. І. Пелипейка та РО “Просвіта” Світлина автора

Цьогорічне перше засідання Клубу інтелігенції ім. Ігоря Пелипейка зібрало у Косівській центральній районній бібліотеці членів Клубу, “Просвіти”, “Союзу українок”, учнів, письменників, журналістів, викладачів, працівників відділу освіти Косівської РДА та райметодкабінету, бібліотекарів, представників влади на презентацію книжки “Причинки до історії освіти на Косівщині”, що побачила світ у видавництві “Писаний Камінь” до 80-ліття автора.

Модератор заходу — Аделя Григорук.

Василь Курищук був учителем, заступником директора, директором Яблунівської середньої школи, міжшкільного навчально-виробничого комбінату, завідувачем районного відділу освіти, засновником газети “Живиця”, районного “Освітянського вісника”, газети “Рідне слово” РО ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка, редактором на громадських засадах видавництва “Писаний Камінь”. Заслужений учитель України, лавреат премій імені Марійки Підгірянки, Ігоря Пелипейка, краєзнавець, публіцист, член Національної спілки краєзнавців України, автор 14 книг, численних публікацій у газетах та журналах. За книжку “Християнські святині Косова”, в якій висвітлив дослідження історії церков та життя релігійних громад на території Косова та прилеглих сіл, у 2018 році отримав премію імені Патріарха Володимира Романюка і Митрополита Андрея Шептицького.

Книжка “Причинки до історії освіти на Косівщині” написана на архівному матеріалі, який охоплює період від австро-угорських часів до наших днів.

З виходом книжки та ювілеєм вітали Василя Юрійовича колеги — Володимир Козьменчук, начальник відділу освіти Косівської РДА; методисти РМК Стефанія Гнатків та Оксана Ткачук; Вік­тор Барчук, директор Косівського ліцею ім. І. Пелипейка; Катерина Сусак, заслужений працівник освіти України, члени Клубу інтелігенції, голова Союзу українок Анна Богдан, письменник Василь Шкурган, голова Косівського РО “Просвіта” ім. Т.Шевченка та ще багато поважних гостей.

Аделя Григорук передала сердечні вітання й від колишнього начальника відділу освіти Косівської РДА Я. Матійчака та від Ольги Мартинюк, завідувачки Коломийського райметодкабінету у 1963—1991 роках, які, на жаль, не змогли бути присутніми на святі.

Зі словами подяки виступив ювіляр. Він подарував бібліотеці презентоване видання.

Приємним сюрпризом для Стефанії Дмитрівні Гнатків — члена правління Косівської РО Товариства “Просвіта” ім. Т. Шевченка було вручення їй головою Косівської РО товариства “Просвіта” Богданом Глібчуком медалі “150 років “Просвіти” — за значний внесок у діяльність організації, культурно-просвітницьку і громадську роботу та з нагоди 30-річчя відновлення “Просвіти” на Косівщині.

Відбувся концерт у виконанні вокальної групи дівчат Яворівського ліцею під керівництвом Ірини Шаль.