«Важливо пам’ятати подвиг Крут»

Світлана ЧОРНА

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На території Меморіального комплексу “Пам’яті героїв Крут”, поблизу залізничної станції Крути на Чернігівщині, де 29 січня 1918 р. тривав легендарний шестигодинний бій захисників Києва з московсько-окупаційними загонами, відбулися урочисті заходи з ушанування полеглих за вільну Україну. Подвигу героїв прийшли вклонитися майже дві тисячі людей — представники влади, Спілки офіцерів України, учасники АТО/ООС, волонтери, історики, курсанти військових навчальних закладів з Києва і Львова, громадські активісти, мешканці навколишніх сіл. Велелюдний мітинг біля монумента розпочався з панахиди за полеглими героями, яку провів настоятель Ніжинського Свято-Покровського храму Чернігівської єпархії ПЦУ протоієрей Михаїл Якубів.

— Ми збираємося тут з року в рік, щоб пом’янути велетів духу, героїв України. У своїй уяві бачу юнаків, руки яких пахли не порохом, а були в чорнилі, бо ще вчора вони сиділи за партами, а коли прийшла лиха година, стали на захист України, — каже священник. — Історія, на жаль, повторилася, і п’ять років тому молоді хлопці покинули все і пішли на схід України віддавати своє життя за те, щоб ми могли спокійно молитися і трудитися. Боротьба не закінчується, вона триває. Тому сьогодні, згадуючи загиблих понад сто років тому героїв, будьмо готові, кожен із нас, стати на захист нашої України.

— Ще зовсім молоді, але з абсолютним усвідомленням того, що вони хочуть бути вільними і незалежними, оборонці Крут стали на захист української державності, — наголосив під час мітингу заступник голови Чернігівської ОДА Андрій Подорван. — Їхній героїзм — символ незламності українців. Таку ж силу духу і стійкість у цей самий день майже сто років потому проявили і наші сучасні герої, які 2015-го відбили наступ ворога під Вуглегірськом. У 2013-му мотопіхотному батальйоні, який вступив там у бій, воювали переважно бійці з Чернігівщини. Для декого з них це був останній бій. Ми низько вклоняємося їхньому подвигу і пишаємося ними.

Андрій Подорван наголосив, що бій під Крутами показав: навіть значно переважаючого чисельно ворога можна бити, якщо людей веде ідея.

Заступник голови Чернігівської облради Арсен Дідур закликав віддавати шану полеглим героям “не тільки словом, а й ділом”. Адже ворог в України той самий, що і сто років тому, — Росія.

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович підкреслив, що участь студентів у бою під Крутами була свідомим вибором кожного з них.

— Важливо пам’ятати їхній подвиг, щоб зберегти нашу ідентичність й історичну справедливість, — наголосив він і додав, що крутян за їхню мужність і сміливість недарма називають першими кіборгами.

Народний депутат II скликання Євген Лупаков наголосив, що Крути — це й символ соборності України — 1918-го тут воювали представники різних регіо­нів, зокрема й галичани. І нині вшанувати пам’ять героїв приїхали люди з Києва, Львова, Хмельницького, Сум, Чернігівщини.

На мітингу також звучав заклик міцно тримати внутрішній фронт, як його тримають бійці на Донбасі, і пам’ятати: немає миру у рабстві, у концтаборі, мир може настати тільки після перемоги.

У рамках заходу відбувся виїзний семінар “Відновлена історія; героїзм і значення нерівного бою під Крутами”, під час якого Євген Лупаков розповів про передумови та хід бою, а також виставки й перфоманси — усі охочі побували на екскурсії в музеї героїв Крут, ознайомилися з виставкою “Блокпост пам’яті”, стали учасники історичної реконструкції.