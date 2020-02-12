Світлий образ майстра слова

Ділюся з громадськістю сумною звісткою — відійшов у засвіти Іван Чернецький, відомий поет, публіцист, просвітянин, колишній голова Товариства книголюбів Волинської області, активний учасник багатьох мистецьких заходів.
Народився Іван Іванович Чернецький 23 грудня 1935 року в селі Злоєць на Холмщині. Ще у дитинстві зазнав багатьох поневірянь і митарств, польські шовіністи убили його батька, а наприкінці 1944 року разом із родичами і тисячами українців був примусово виселений із милої Холмщини. Згодом Волинь стала для нього рідним краєм, тут навчався у школі, у педагогічному інституті імені Лесі Українки, тут написав свої перші твори, видав поетичні збірки.
Нещодавно ми розмовляли по телефону, ділилися враженнями від останніх подій, він розповідав мені про відзначення 80річчя Луцької чоловічої середньої школи №1, де ми разом навчалися у десятому класі, я дякував йому за рідкісне фото нашого випуску 1954 року, жартували, думали про майбутні зустрічі…
Упродовж багатьох років ми дружили, підтримували один одного, я радів його успіхам у літературі й громадській діяльності. У його творчому набутку збірки поезій “Заручини”, “Двоколос”, “Зірниці”, “Переклик”, “Сльоза”, “Літа”, “Вечірні розмови з Сірком”, “Подорожник”, збірки оповідань і новел “Допишу завтра”, “Сліди на снігу”, збірки творів для дітей “Зелені хатинки”, “Читаночки”, “Що повіз автомобіль”, “Незрозумілий цей Ілько”, “Подарунок для Іванки”, “Такої мами нема ні в кого”, “Якого кольору вітер”.
Іван Чернецький був активним і в громадській діяльності, брав участь у відродженні товариства “Просвіта”, у заснуванні РУХу, товариства “Холмщина”, товариства репресованих та інших демократичних організацій на Волині, 1989 року був головою ініціативної групи культурних діячів за спорудження пам’ятника Тарасу Шевченку в Луцьку, який нині прикрашає місто. Його було нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, удостоєно літературномистецької премії імені Агатангела Кримського.
Іван Чернецький був чуйним і уважним у ставленні до молодих літераторів, допомагав у їхньому творчому зростанні, мав багато друзів, шанувальників його таланту, особливо серед студентів та учнів, перед якими часто виступав. Його любили за щирість і відвертість, за гумор і простоту у спілкуванні.
Висловлюю глибоке співчуття дружині Марії Антонівні, дітям та внукам у їхньому горі. Велика подяка нашому другові й побратимові Іванові Чернецькому за все добре, що він зробив для України, рідної культури і літератури, для родини і багатьох людей. Світлий образ митця і друга назавжди залишиться в наших серцях. Земля йому пухом і царство небесне!
Олесь ЛУПІЙ