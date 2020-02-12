«Я виспіваюся в мелодії вітрів…»

Олена ЛОГІНОВА,

молодший науковий співробітник Чернівецького обласного музею Володимира Івасюка

У Чернівецькому обласному меморіальному музеї Володимира Івасюка 5 лютого згадували світлу постать українського письменника, науковця, фольклориста, громадського діяча Михайла Григоровича Івасюка (1917—1995 рр.). Саме цієї днини виповнилося 25 років з того часу, як Михайло Григорович пішов у засвіти.

Звучало відверте, зріле поетичне слово М. Івасюка — філософська поезія “Як прийде смерть…” у виконанні Назара Мошулі, студента І курсу Чернівецького політехнічного коледжу, учасника ХVІ конкурсу юних читців.

Зринали теплі, емоційні, ліричні спогади про високодуховну особистість свого викладача з уст доцента кафедри української літератури ЧНУ ім. Ю. Федьковича, кандидата філологічних наук, авторавиконавця Лариси Бережан. Мисткиня здавна залюблена у творчість геніального Маестро, оригінально та напрочуд зворушливо виконала відомий твір Володимира Івасюка на слова Богдана Стельмаха “Запроси мене у сни свої” і авторську пісню на вірші Василя Симоненка.

З 2006 року у меморіальному музеї Володимира Івасюка діє проєкт “Знайомство зблизька з відомими учнями М. Г. Івасюка”. Його гостями були Борис Бунчук, Володимир Вознюк, Надія Бабич, БогданРоман Хаварівський, Ніна Гуйванюк, Любомира Паранюк.

Нині гостею була Марія Вайно, українська письменниця, кінодраматург, член НСПУ та НСКУ, яка мешкає в ІваноФранківську. Двічі ставала лауреатом Всеукраїнських конкурсів “Коронація слова” в номінаціях “кіносценарій” та “роман”. Письменниця була зворушена перебуванням у музеї, виставкою, де представлені архівні музейні документи, збережені з любов’ю Михайлом Григоровичем про літстудійців, адже працюючи викладачем ЧНУ ім. Ю. Федьковича, також керував літературною студією імені Степана Будного. 1975 року М. Г. Івасюк так писав про молодих літераторів, якими опікувався:

“Ми вже звикли до втішного явища кожного навчального року: ряди університетських літераторів поповнюються свіжими силами молодих ентузіастів поетичного мистецтва, поєднаних палкою любов’ю до образного слова, бажанням розкрити багатющий духовний світ свого покоління.

Багатогранне, сповнене глибокого змісту й чарівної краси наше сьогодення є тим життєдайним ґрунтом, на якому виростає й цвіте молоде Древо поезії. Але щоб осягнути його, зірвати достиглий овоч чи бодай зелений листочок, треба не шкодувати зусиль у праці — спостерігати нашу розмаїту дійсність і — а це дуже важливе! — самому жити повноцінним трудовим життям. Тільки так можна здобути уміння і наснаги для мистецьких відкриттів”.

Книжкова частина виставки з книжок та журнальних публікацій М. Е. Вайно створена з допомогою працівників бібліографічного відділу ЧОУНБ ім. М. Г. Івасюка (завідувачка — О. О. Гаврилюк).

Марія Едуардівна емоційно згадувала роки навчання у Чернівцях. У її спогадах незримо присутніми були і Михайло Григорович Івасюк, і Анатолій Миколайович Добрянський, і Василь Максимович Лесин, розповідала про свою творчість. Органічною і філософською є і поезія М. Вайно, бо “у чистий аркуш я рядкові зайти дозволю, як в нову оселю, занести хліб на чистім рушникові”. Гостя, вправно володіючи акторською майстерністю, змінюючи тембр голосу та емоцій, читала новели та шкіци, знайомила вдячну слухацьку аудиторію зі своїми героями, ділилася сокровенним та дорогим. А захоплені енергетикою та акторською майстерністю авторки слухачі — науковці Лариса Бережан та Валентина Чолкан, письменник Володимир Вознюк, співачка Світлана Кобевко, головний спеціаліст управління культури Чернівецької ОДА Людмила Гаврилюк, заслужений художник України Манолій Тирон, викладач української мови та літератури політехнічного коледжу Наталія Темчук, студенти 302 та 301 груп філологічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича (спеціальність “середня освіта”), юний шанувальник творчості Лицаря слова Андрій Ковальов зі своєю мамою, бібліотекарі ЧОУНБ ім. М. Г. Івасюка — обдаровували талановиту ученицю Михайла Івасюка гучними вдячними оплесками.