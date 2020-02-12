Залишаться назавжди в пам’яті людській

Марія ПОРОХ,

член РО “Просвіта” Світлини І. СУСАКА

Сесійна зала Косівської районної ради в останній день січня була багатолюдною. Тут зібралися містяни, вчителі та учні Косівщини, працівники Музею визвольних змагань, члени Клубу інтелігенції ім. І. Пелипейка, представники влади, громадськості, учасники та очевидці подій 1940—1954 років, воїни УПА, їхні родичі, а також репресовані за зв’язки з УПА з сіл Старого Косова, Вербовця і Смодної на презентацію книжки “Стежками Відважного і його побратимів”. Її автори — Парасковія Сусак-Курендаш, Оксана Швед, Володимир Куриндаш.

Захід розпочався співом Гімну УПА “Зродились ми великої години”. Отець Василь Павлюк спільно з присутніми провів молитву на Боже благословення.

А потім була літературно-музична композиція у виконанні школярів Старокосівського ліцею та Вербовецької гімназії, в якій учні зіграли ролі вояків УПА “Відважного”, “Соломона”, “Грома”.

Надія Пасічняк звернулася до присутніх рядками свого вірша-присвяти “Воїнам УПА, моїм землякам”:

Присілок Волійця, Вербовець і Смодна

Іще пам’ятають тривожні часи.

Душа кам’яніла, текла кров холодна,

Коли за свободу боролись сини.

На їхніх могилах хрести почорніли,

І тужать за ними карпатські вітри.

У вічнім спочинку уста заніміли —

Сплять хлопці-повстанці, мої земляки.

Згадаймо сьогодні усіх поіменно,

Хай мовиться тихо молитва свята.

І чорно-червоні в жалобі знамена —

Це слава і пам’ять героям УПА.

“Стежками Відважного і його побратимів” — титанічна праця співавторів книжки упродовж 12 років, написана на основі спогадів старожилів сіл Старого Косова, Вербовця і Смодної про учасників визвольних змагань, які полягли в роки опору більшовицькій владі, депортованих, котрі живими повернулися на рідні терени, членів їхніх родин, а також на архівному матеріалі (листи, довідки, публікації в газетах, журналах, книжках тощо).

Кожна сторінка видання — трагічна історія людських доль.

Відомо, що спогади з роками не прибувають, але є моменти, які не забуваються, і ними поділилися з присутніми Микола Ковалюк — племінник головного героя книжки “Відважного” (Юрія Ласитчука), коменданта кущової боївки; Петро Підлетейчук — один із тих, хто зовсім юним став на захист рідної землі, був засуджений до смертної кари, заміненої на 25 років тюрми, а сьогодні — голова Управи Братства ОУН-УПА Косівської районної станиці імені курінного “Скуби”, хорунжий (псевдо “Спартак”). Виступили також Ірина Дмитрівна Шепетюк-Ворощук — дочка засудженої Ганни Лепкалюк-Шепетюк (псевдо “Марійка”), Анна Семенівна Богдан — голова Косівської організації Союзу українок, очевидиця показового суду в місті Косові над Дмитром Рабинюком (псевдо “Веселий”) та Петром Том’юком (псевдо “Підкова”), Василина Михайлівна Яремин-Чистюк — депортована сестра засудженої Марії Яремин-Цицак (псевдо “Щасна”), яка була заступником кущового та авторкою збірки поезій “Із днів неволі і журби”.

Боротьбу Миколи Гринюка, керівника кущової боївки села Вербовця за незалежність України, через 70 років продовжила Андріана Сусак, онука його рідної сестри Василини Гринюк-Розначук. Андріана — учасниця АТО, народний герой України, нагороджена орденом “За мужність” III ступеня, одна з героїнь документального фільму “Невидимий батальйон” (2017). У складі делегації українських дівчат-ветеранок вона відвідала штаб-квартиру НАТО, де розповіла міжнародній спільноті про війну України з Росією.

У залі не було жодного, хто б не пройнявся спогадами ветеранів, віршами, прочитаними В. Чистюк, які зворушували до сліз. Емоційності дійству надавали й щирі голоси дітей з ансамблю “Горицвіт” під керівництвом Дмитра Федорчука, проникливі слова ведучих Галини Риптик і Надії Пасічняк.

Роздумами і відгуками про книжку поділилися Василь Глібчук, Богдан Глібчук, Михайло Цьок, Роман Матейчук, Іван Сусак, Михайло Рабинюк, Уляна Павлюк. Свою подяку авторам книжки у листі-зверненні висловив львівський науковець, дослідник визвольних змагань ОУН-УПА Василь Гуменюк.

Володимир Козьменчук — начальник відділу освіти Косівської РДА, у своєму виступі зазначив: “Відрадно, що на такому зібранні дуже багато молоді. Виховання підростаючого покоління у національно-патріотичному дусі — невід’ємна частина навчального процесу. Керівники шкіл та вчителі сприяють і підтримують цей напрям, що особливо актуально сьогодні, у неспокійний для нас час. Щоб мати майбутнє, слід пам’ятати і шанувати своє минуле, хоч би яким гірким воно було. Наш обов’язок — підтримувати героїв, навчатися самим і навчати інших пам’ятати про загиблих і шанувати живих. Саме така книжка потрібна у навчально-патріотичному вихованні дітей, і я думаю, що вона стане підручником для нашої молоді”.

Від імені авторів Оксана Швед подякувала всім, хто долучився до видання книжки.

На завершення презентації Володимир Петричук та Михайло Мельничук нагородили грамотами та подяками Косівської РДА і районної ради авторів книжки та тих, хто безпосередньо допомагав у її виданні.

Сьогодні ми низько схиляємо голови перед пам’яттю тих, хто воював, хто зберіг для нас горде ім’я українця.

Дякуємо всім тим, хто віддав найдорожче — молодість, здоров’я, життя за незалежність і побудову держави України, в якій ми зараз живемо.