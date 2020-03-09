Переходьмо на відновлювану енергетику

Активісти з коаліції “Енергетичний перехід”, міжнародного руху Fridays for future (FFF, П’ятниці за майбутнє) та Extinction Rebellion (XR, Повстання проти вимирання) 21 лютого провели акцію на Софійській площі з вимогою до Уряду переходити на 100% відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) до 2050 року. Цією акцію вони озвучили голоси 14 тисяч українців, які підписали відповідне звернення.
Основні вимоги петиції — до 2035 року закрити всі вугільні та атомні електростанції та відмовитися від будівництва нових, інвестувати більше коштів у заходи з підтримки енергоефективності, розвивати відновлювану енергетику (ВДЕ), екологічний громадський транспорт, сприяти розвитку розподіленої генерації та балансуючих потужностей.
Зараз уряд працює над розробкою нової кліматичної політики. Нещодавно Мінекоенерго презентувало Концепцію “зеленого” енергетичного переходу. У цьому документі встановлюється мета — скорочення парникових викидів, які є основною причиною зміни клімату. Основним джерелом викидів СО2 в Україні є викопна енергетика, тож головний крок для зупинення кліматичної кризи — це відмова від спалювання вугілля, нафти та газу і перехід на відновлювані джерела енергії. У Концепції Міністерство встановило мету — досягти частки 70% ВДЕ у виробництві електроенергії до 2050 року. Ми вважаємо, що це не амбітна мета. Адже ще 20 вересня 2019 року міністр Олексій Оржель заявляв, що Україна має досягнути до 2050 року 100% відновлюваних джерел енергії у загальному енергобалансі.
Раніше експерти з Інституту економіки і прогнозування НАН України зробили дослідження, що Україна здатна перейти на 91% чистої енергії в загальному енергобалансі (разом з опаленням і транспортом), а в генерації електрики — майже до 93 %. А вчені з Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату підрахували, що для втримання кліматичної кризи на рівні виживання цивілізованого світу всі країни мають стати вуглецево нейтральними вже у 2050 році. Тобто рівень викидів на планеті має дорівнювати рівню їх поглинання. Тож Коаліція, FFF та XR вважають, що рівень встановлених Мінеконерго цілей у Концепції “зеленого” енергетичного переходу є критично недостатнім. Кліматична нейтральність України повинна бути досягнута до 2050 року.
Акція відбулася одночасно з круглим столом у готелі Хайятт, де уряд, громадськість, бізнес обговорювали вже доопрацьовану Концепцію. На зустрічі представники Коаліції передали заступнику міністра енергетики та захисту довкілля Сергію Масліченку звернення з іменами всіх 14-ти тисяч людей, які підписали петицію і вимагають реакції та відповідних дій від міністра та Мінекоенерго.