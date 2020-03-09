Переходьмо на відновлювану енергетику

Активісти з коаліції “Енергетичний перехід”, міжнародного руху Fridays for future (FFF, П’ятниці за майбутнє) та Extinction Rebellion (XR, Повстання проти вимирання) 21 лютого провели акцію на Софійській площі з вимогою до Уряду переходити на 100% відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) до 2050 року. Цією акцію вони озвучили голоси 14 тисяч українців, які підписали відповідне звернення.

Основні вимоги петиції — до 2035 року закрити всі вугільні та атомні електростанції та відмовитися від будівництва нових, інвестувати більше коштів у заходи з підтримки енергоефективності, розвивати відновлювану енергетику (ВДЕ), екологічний громадський транспорт, сприяти розвитку розподіленої генерації та балансуючих потужностей.

Зараз уряд працює над розробкою нової кліматичної політики. Нещодавно Мін­екоенерго презентувало Концепцію “зеленого” енергетичного переходу. У цьому документі встановлюється мета — скорочення парникових викидів, які є основною причиною зміни клімату. Основним джерелом викидів СО2 в Україні є викопна енергетика, тож головний крок для зупинення кліматичної кризи — це відмова від спалювання вугілля, нафти та газу і перехід на відновлювані джерела енергії. У Концепції Міністерство встановило мету — досягти частки 70% ВДЕ у виробництві електроенергії до 2050 року. Ми вважаємо, що це не амбітна мета. Адже ще 20 вересня 2019 року міністр Олексій Оржель заявляв, що Україна має досягнути до 2050 року 100% відновлюваних джерел енергії у загальному енергобалансі.

Раніше експерти з Інституту економіки і прогнозування НАН України зробили дослідження, що Україна здатна перейти на 91% чистої енергії в загальному енергобалансі (разом з опаленням і транспортом), а в генерації електрики — майже до 93 %. А вчені з Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату підрахували, що для втримання кліматичної кризи на рівні виживання цивілізованого світу всі країни мають стати вуглецево нейтральними вже у 2050 році. Тобто рівень викидів на планеті має дорівнювати рівню їх поглинання. Тож Коаліція, FFF та XR вважають, що рівень встановлених Мінеконерго цілей у Концепції “зеленого” енергетичного переходу є критично недостатнім. Кліматична нейтральність України повинна бути досягнута до 2050 року.

Акція відбулася одночасно з круглим столом у готелі Хайятт, де уряд, громадськість, бізнес обговорювали вже до­опрацьовану Концепцію. На зустрічі представники Коаліції передали заступнику міністра енергетики та захисту довкілля Сергію Масліченку звернення з іменами всіх 14-ти тисяч людей, які підписали петицію і вимагають реакції та відповідних дій від міністра та Мінекоенерго.