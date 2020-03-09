«Яке прекрасне рідне слово! Воно не світ, а всі світи!»

З нагоди Міжнародного дня рідної мови у Блакитній залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбулося літературно-мистецьке свято. На урочистостях виступила доктор історичних наук, професор, проректор Чернівецького національного університету Т. В. Марусик, яка, вітаючи зі святом, підкреслила важливість та значущість цього дня, зазначивши, що рідна мова пов’язує людину з її народом, з попередніми поколіннями, з їхніми духовними надбаннями.

Вітальне слово виголосили голова правління Чернівецького ОО ВУТ “Просвіта” О. В. Савчук і секретар цього товариства М. М. Пелех, які вказали на те, що рідна мова — духовний скарб нації, який треба оберігати й передавати наступним поколінням. Вони подякували викладачам та студентам філологічного факультету за те, що активно долучаються до проведення свят національно-патріотичного характеру.

Виступила заступник декана філологічного факультету, доктор філологічних наук, професор кафедри сучасної української мови С. Т. Шабат-Савка, яка зазначила, що рідна мова — це надзвичайно важливий складник єства людини, багата скарбниця, у якій історія, культура і ментальність народу. А тому дбати про мову — святий обов’язок кожного. У своїй доповіді Світлана Тарасівна зосередила увагу на важливій ролі української мови в сучасному суспільстві, на особливостях нового правопису, розповіла про фемінітиви, про мову засобів масової інформації та мовні параметри спілкування в соцмережах.

До проведення літературно-мистецького заходу долучився Центр дозвілля ЧНУ (керівник Д. В. Павлюк).

Прес-центр Чернівецького ОО Товариства “Просвіта”