«Зачистка» українського культурного фронту?

У просвітянській інформаційній агенції “Наголос” 21 лютого відбулася розширена прес-конференція за участі відомих діячів української культури і мистецтва. Учасники обговорили критичну ситуацію з фінансуванням творчих спілок, до якої призвела нинішня гуманітарна політика нової влади. Представники творчої інтелігенції звернулися з Відкритим листом до президента України В. Зеленського, в якому запитують главу держави: хто провокує “зачистки” національного культурного фронту та кому це вигідно в умовах війни? Як не допустити демонтажу національної культури і мистецтва?

У листі йдеться про те, що культурна громадськість обурена реалізацією Міністерством культури, молоді та спорту безпрецедентного сценарію знищення Національних творчих спілок України і Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка. Наразі ним заблоковано бюджетну програму підтримки цих важливих націєтворчих об’єднань, яка передбачена Держбюджетом на 2020 рік. У результаті такої “культурної політики” їхня статутна діяльність повністю паралізована, а їхнє існування стоїть під загрозою.

“За пів року каденції нинішнє керівництво МКМСУ так і не окреслило тих маркерів, за якими буде розвиватися культурна і мистецька сфера в державі, — зазначають автори листа. — Нас непокоїть той хаос, який створений у галузі художньої освіти. Постає питання, яка доля чекає національні заклади культури, мистецькі й освітянські колективи. Особливо бентежить, якою буде перспектива збереження і розвиток сільської культури, бібліотек, будинків культури, центрів і осередків народних художніх промислів тощо. Наразі відсутня будь-яка комунікація нових “культурних” топменеджерів із численним багатогалузевим професійним експертним середовищем”.

“До цього слід додати, — йдеться у Відкритому листі, — що окремі очільники новоствореного МКМСУ активно дискредитують Національні творчі спілки і Товариство “Просвіта” в ЗМІ, зокрема навішуючи ярлики “радянщина”, “сталінські проєкти”, що аж ніяк не відповідає дійсності. Така деструктивна, конфліктотворча політика викликає обурення в культурно-мистецькому середовищі, включно серед творчої молоді. Ці “діячі” переступили всі можливі й неможливі “червоні лінії”.

Загальновідомо, що більшість творчих спілок України, які об’єднують понад 300 тисяч митців і волонтерів (створені за часів незалежної України: Спілка майстрів народного мистецтва, Спілка кобзарів, Спілка краєзнавців, Спілка фотохудожників, хореографічна Спілка, Всеукраїнська музична спілка), мають національний статус. Вони здійснюють значну частину культурно-мистецької роботи в Україні, починаючи з розробки і реалізації стратегії формування молодого творчого покоління, створення престижу України на міжнародній арені — і завершуючи захистом традиційних цінностей українського народу, допомогу ветеранам культурно-мистецької сфери, протистоянням зовнішньому агресору в інформаційній війні та інші.

Слід нагадати, що саме в стінах Спілки письменників, за участі представників інших творчих спілок, зародився Народний Рух України як один із важливих чинників здобуття Незалежності нашої держави. У Спілці кінематографістів — Меморіал та низка інших громадських рухів. Творчі спілки на зламі епох, на межі 1980—90-х років, стали інфраструктурою громадянського суспільства, яка існувала головним чином напівлегально, в надрах тоталітарної держави, у причетності до якої їх тепер і звинувачують. Забувається і те, що в середовищі Національних творчих спілок і “Просвіти” гуртуються митці, які своєю творчістю продовжують кращі традиції української нації і сприяють утвердженню України в умовах, коли загрожена державність.

Наші критики забувають, що творчі спілки, у різних форматах, існують і продовжують розвиватись практично у всіх країнах Європи. Інша річ, що на заваді стояв брак коштів і відсутність загальнодержавної програми культурного і соціокультурного розвитку”.

Автори листа вважають необґрунтованим об’єднання трьох міністерств в одне — з додаванням до профільного напряму культури функцій туризму і національної пам’яті. Для культурно-мистецького середовища країни, йдеться у листі, рішення про ліквідацію Міністерства культури України є незрозумілим, непереконливим і таким, що призводить широкий загал і експертне середовище до висновків про непріоритетність національної культури для президента України, Верховної Ради та уряду.

“Керівництву держави, уряду, на нашу думку, необхідно вкрай швидко провести моніторинг кадрової політики в культурній сфері й аналіз ефективності її топпосадовців, — зазначають автори листа. — На часі повернути в галузь високопрофесійних працівників з досвідом роботи в культурі, залучити молодих, талановитих менеджерів з профільною освітою, позитивним досвідом та бездоганною репутацією”.

Керівники Національних творчих спілок України, Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка, діячі української культури і мистецтва зокрема пропонують створити Міністерство культури України, створити Національну раду з культурної політики при президентові України як консультативно-дорадчий орган з питань культурного розвитку держави, а також доручити Міністерству культури, молоді та спорту України негайно забезпечити фінансування Національних творчих спілки України і ВУТ “Просвіта” на 2020 рік, як і передбачено Державним бюджетом, а також передбачити у Державному бюджеті на 2021 рік асигнування на статутну діяльність Національних творчих спілок України і Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка.

Листа підписали:

Євген ШЕВЧЕНКО, голова Координаційної ради Національних творчих Спілок України, голова Національної спілки майстрів народного мистецтва України;

Павло МОВЧАН, голова Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка;

Мирослав ВАНТУХ, голова Національної хореографічної спілки України;

Володимир ЄСИПОК, голова Національної спілки кобзарів України;

Олександр РЕЄНТ, голова Національної спілки краєзнавців України;

Едуард СТРАНАДКО, голова Національної спілки фотохудожників України;

Богдан СТРУТИНСЬКИЙ, голова Національної спілки театральних діячів України;

Михайло СИДОРЖЕВСЬКИЙ, голова Національної спілки письменників України;

Євген САВЧУК, голова Національної Всеукраїнської музичної спілки;

Володимир ЧЕПЕЛИК, голова Національної спілки художників України;

Ігор ЩЕРБАКОВ, голова Національної спілки композиторів України;

Олесь ЯНЧУК, голова Національної спілки кінематографістів України;

Андрій ЧЕБИКІН, президент Національної Академії мистецтв України, народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка;

Володимир ПРЯДКА, академік Національної академії мистецтв України, народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка;

Мирослав СКОРИК, Почесний співголова Національної спілки композиторів України, Герой України, народний артист України, академік НАМУ, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка;

Євген СТАНКОВИЧ, член Національної спілки композиторів України, Герой України, народний артист України, академік НАМУ, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка;

Дмитро ПАВЛИЧКО, поет, громадсько-політичний діяч, Герой України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, автор пісні “Два кольори”;

Микола ЖУЛИНСЬКИЙ, директор Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України, доктор філологічних наук, академік НАН України;

Валентин СИЛЬВЕСТРОВ, композитор, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка;

Анатолій КРИВОЛАП, художник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка;

Богдан БЕНЮК, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка;

Юрій ЩЕРБАК, письменник, політик, дипломат, доктор медичних наук, перший лідер Партії зелених України, лауреат премії ім. Ю. Яновського;

Іван ГАМКАЛО, диригент, музично-громадський діяч, народний артист України, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, Член Європейської академії музичного театру;

Ганна ГАВРИЛЕЦЬ, композиторка, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка;

Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ, прозаїк, літературознавець, виконавчий директор Ліги українських меценатів, директор видавництва “Ярославів Вал”, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка;

Володимир ЗІНЧЕНКО, живописець, член Національної спілки художників України, народний художник України;

Сергій БОРЩЕВСЬКИЙ, письменник, перекладач, дипломат, лауреат премії імені Пантелеймона Куліша і лауреат премії “Ars Translationis”;

Віктор ТЕРЕН (ТАРАН), письменник, політик, народний депутат України 2—6 скликань, лауреат премії імені Володимира Сосюри;

Петро БОЙКО, народний артист України, голова Вінницького обласного осередку Національної хореографічної спілки України;

Михайло ГУЗУН, народний артист України, голова Житомирського обласного осередку Національної хореографічної спілки України;

Борис КОЛНОУЗЕНКО, балетмейстер, народний артист України, голова Харківського обласного осередку Національної хореографічної спілки України;

Іван КУРИЛЮК, головний балетмейстер Національного академічного гуцульського ансамблю пісні і танцю “Гуцулія”, народний артист України, голова Івано-Франківського обласного осередку Національної хореографічної спілки України;

Тетяна ГУЗУН, народна артистка України;

Олександр ЧЕБЕРКО, композитор, музикант, народний артист України;

Віра СИНЄОК, голова Київського обласного осередку Національної хореографічної спілки України, заслужена артистка України;

Ольга ПОБЕЖИМОВА, голова творчого осередку м. Києва Національної хореографічної спілки України, заслужений діяч мистецтв України;

Василь КОРПАНЮК, педагог, заслужений художник України;

Володимир ТИТАРЕНКО, мистецтвознавець, заслужений діяч мистецтв України;

Костянтин ЧЕРНЯВСЬКИЙ, живописець, заслужений художник України;

Валерій ШКОРИНЕНКО, заслужений діяч мистецтв України