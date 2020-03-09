Знімаймо рожеві окуляри!

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

Шостий рік поспіль 18—20 лютого українці в Україні і у всьому світі вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні — загиблих учасників Революції Гідності. З 18 до 20 лютого 2014 року в Києві було вбито понад сто майданівців, які протестували проти режиму Януковича, більше 1000 були поранені, десятки — зникли безвісти. А вбивці й досі непокарані…

До Дня Героїв Небесної Сотні Національний музей Революції Гідності спільно з партнерами підготував пам’ятні концерти, виставки, перегляди кінофільмів, екскурсії, презентації відео та книжок, інформаційну кампанію, поминальні заходи… Програма заходів в столиці розпочалася з презентації графічної новели “Історія з Майдану. Епізод І”.

Це перший український твір графічної прози про Революцію Гідності. Відтворює оригінальні локації, реконструює хронологію подій. Комікс знайомить читача з особистою історією молодої Мирослави — тусовщиці, яка стає рішучою учасницею протесту. На реаліях 2014 року показано, як несправедливість штовхає до несподіваних і героїчних вчинків.

Увечері того ж дня відправили Панахиду в Михайлівському соборі та відбулася Хода пам’яті за Небесною Сотнею і борцями за незалежність України.

Наступного дня в Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану відбулась акція “Слідами революції”: показ документального кіно, передача відеоархіву Громадського ТБ у фондове зібрання Національного музею Революції Гідності. В архіві — фільми та розширені спецрепортажі про Майдан.

Ранок 20 грудня означився Ходою Гідності за маршрутом: Кріпосний провулок — вул. Грушевського — вул. Хрещатик — алея Героїв Небесної Сотні, та Панахидою за Героями Небесної Сотні в Екуменічному храмі архістратига Михаїла й українських новомучеників на алеї Героїв Небесної Сотні, в якій, попри робочий день, узяло участь чимало громадян. Згодом на алеї Героїв Небесної Сотні під кураторством громадської діячки Анжеліки Рудницької з мистецької агенції “Територія А” розпочалася тиха акція на спомин про загиблих під час Революції Гідності — “Ангели пам’яті 2020”.

Вдень у Колонній залі КМДА пройшла Пам’ятна програма “Вдячні за свободу” за концепцією народного артиста Тараса Компаніченка. У програмі були представлені інсталяції з майданівських артефактів від Самооборони Майдану і Медичної Служби Штабу Національного Спротиву, виставка світлин Юрія Білака “Майдан. Історія майбутнього”, а також показано 10 щемливих історій із циклу “Характери Гідності” авторки Дарини Кульчицької — про життя та вдачу загиблих майданівців. У циклі відеороликів “Характери Гідності” звучать розповіді рідних Героїв Небесної Сотні. У лаконічних відео тривалістю 1—2 хв. у дусі приватної розмови рідні розповідають про особливі риси та історії тих, кого вони втратили. Дарина Кульчицька уникає в розмовах теми самої трагедії, цікавиться світлими, позитивними моментами, що в підсумку додає глядачу відчуття глибшого драматизму втрати і жертовності Героїв Майдану. Торік було презентовано першу серію з 18 фільмів. Відео транслювалося на телебаченні та поширювалось через соцмережі. Цього року відбулася презентація 10 нових фільмів.

У рамках пам’ятних заходів відбувалися й інші мистецькі та патріотично-виховні заходи. У програмі — стрільба, складання автоматів, освітній лекторій, плетіння маскувальної сітки, бесіди з воїнами, долання смуги перешкод, пізнавальні інфостенди від Збройних сил, Прикордонної служби, Служби надзвичайних ситуацій.

На самому Майдані Незалежності довкола стели проходила кураторська екскурсія виставковим проєктом “Століття незламних”. Це 40 історій і світлин, які відображають столітню боротьбу українців за державність. Виставка демонструє особливості визвольного руху, унікальні риси спротиву, зокрема засоби, яких вимагала боротьба у різні часи. Автори експозиції явили свіжий погляд на історію легіону УСС, добу УНР, Холодний Яр, УПА, повстанців у таборах ГУЛАГу, дисидентів, Революцію на граніті, Помаранчеву революцію, Революцію Гідності. Навіть гасло “Слава Україні”, яке увійшло в обіг за часів УПА, отримало нове життя на Майдані. Це лише низка аналогій, представлених на виставці. Ролик із гаслами: “Вдячні за гідність! Вдячні за свободу! Вдячні за майбутнє!”, знятий до 6-ї річниці Революції Гідності, транслювали на телебаченні, в онлайн-ЗМІ та поширювався в соцмережах.

Також був презентований логотип Дня Героїв Небесної Сотні — символ подальших відзначень цієї дати. Автор монументального зображення — графік Олександр Ком’яхов.

А увечері біля Екуменічного храму архістратига Михаїла і українських новомучеників на алеї Героїв Небесної Сотні відправили Панахиду за Небесною Сотнею та борцями за Україну, запаливши лампадки та Промені Гідності… По завершенні поминальних заходів учасники пройшли на Банкову вулицю, де провели під Офісом Президента протестну акцію “Зняти рожеві окуляри”, направлену проти здачі національних інтересів агресору, що веде вже шостий рік “гібридну війну” проти України.