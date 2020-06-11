Чи потрібні Україні високоосвічені вчителі і якісні підручники?

Георгій ЛУК’ЯЧУК

Видавництво “Педагогічна думка” засновано 1996 року. Упродовж 25 років видано понад пів тисячі наукових та навчальних видань, зокрема за останні п’ять років — 5 інноваційних шкільних підручників, рекомендованих Міністерством освіти і науки (далі — МОН) України. Кожен підручник одержав високі оцінки експертів і вчителів.

Однак цього року видавництво потрапило у прикру ситуацію через непрофесійні та такі, що мають ознаки корупції, дії чиновників МОН України та ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”, які проводять конкурсний відбір підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників.

Підставами для такого висновку стали маніпуляції з конкурсним підручником всесвітньої історії для 7 класу (автори Мороз П. В., Кришмарел В. Ю., Мороз І. В.). Колектив видавництва “Педагогічна думка” завжди був і є прихильником справедливого конкурсного добору шкільної навчальної літератури. Вона має бути сучасною і якісною. Такі вимоги видавництво ставить перед своїми авторами. Але й сам конкурс має бути чесним і прозорим! Конкурсні ж події цього року вражають зухвалим порушенням усіх правил і норм доброчесності.

Згідно з Порядком конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН від 17.07.2019

№ 1002 (далі — Порядок), що є нормативною базою для проведення конкурсного відбору підручників, цей конкурс проходить у два етапи:

І етап — проведення експертизи електронних версій підручників та розгляд питання щодо надання підручникам відповідного грифа;

II етап — відбір підручників, яким надано гриф, закладами освіти, визначеним цим Порядком, за фрагментами їхніх електронних версій.

Згаданий вище підручник всесвітньої історії для 7 класу (автори Мороз П. В., Кришмарел В. Ю., Мороз І. В.) під час проходження І етапу набрав найбільшу кількість балів від експертної групи, задіяної для оцінювання якості подання матеріалу, очоливши відповідний рейтинг.

Однак на ІІ етапі відбору сталася підміна — і його фактично було викинуто з конкурсу. Про недоброчесність осіб, відповідальних за проведення конкурсу, фактичне порушення пункту 4 розділу І Порядку, де зазначено, що конкурс проводиться МОН на засадах відкритості, прозорості, гласності, свідчать такі факти:

Згідно з пунктом 6 розділу VІ Порядку та листом МОН України “Щодо проведення ІІ етапу конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2019–2020 роках (7 клас) в умовах карантину” протоколи закладів загальної середньої освіти (далі — ЗЗСО) щодо результатів вибору підручників для 7-му класу мали бути оприлюднені на їхніх сайтах до 17 квітня 2020 року. З понад 200 перевірених сайтів ЗЗСО в різних областях більшість закладів не оприлюднило протоколи замовлень. Проведений моніторинг дав змогу виявити, що більшість обласних департаментів (управлінь) освіти та науки станом на 24 квітня не оприлюднили результати вибору підручників 7-го класу на своїх офіційних сайтах (крім Київської, Харківської областей та міста Києва). Видавництву стало відомо, що частина ЗЗСО взагалі не подавали такі протоколи до обласних управлінь освіти! Траплялися випадки, коли школам нав’язували підручники інших видавництв, що є грубим порушенням і маніпулюванням.

Таким чином, підручник, високо оцінений на етапі експертизи, вибув із конкурсу.

Наведені факти дають підстави для сумних висновків: вже не перший рік підручники одних й тих самих авторських колективів певних видавництв всупереч отриманню негативних висновків експертів (серед яких досвідчені вчителі, методисти, науковці), через апеляцію все ж таки проходять до ІІ етапу конкурсного відбору і “стають лідерами” вибору вчителів. В той час як підручники з найбільшими балами від експертів не проходять мінімальну межу для державного фінансування.

Виникає закономірне питання: навіщо проходити експертизу, якщо апеляційна комісія в складі трьох осіб за один день скасовує рішення конкурсних комісій та висновки експертів, які здійснювали експертизу протягом місяця. І це не поодинокі випадки — відверте ігнорування багатьох пунктів Порядку конкурсного відбору підручників виявлялись й під час попередніх конкурсів.

І хоч неодноразово багато вітчизняних видавництв намагались вирішити подібні проблеми, пов’язані з держзамовленням на друк підручників, але завжди отримували відписки від “явно зацікавлених” в ситуації осіб… Цьому корупційному багаторічному процесові потрібно покласти край раз і назавжди, якщо державі і суспільству потрібні високоосвічені вчителі і якісні підручники!

Колектив видавництва “Педагогічна думка” подав апеляцію до ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти” та написав звернення до т.в.о. міністра освіти України пані Любомири Мандзій. Однак сподівань на те, що вони хоча б звернуть увагу на цю проблему, немає. Тому “Педагогічна думка” вирішила винести це важливе для суспільства і держави питання на широкий загал.

P.S. Копії матеріалів, які колектив видавництва “Педагогічна думка” надіслав до МОН України та ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти” додаються.

З підручником всесвітньої історії для 7 класу (автори Мороз П. В., Кришмарел В. Ю., Мороз І. В.) можна ознайомитись на сайті інтернет-підтримки (в стадії наповнення):https://sites.google.com/view/history-of-the-middle-ages/main та підручником “Всесвітня історія. Історія України” для 6 класу на сайті https://sites.google.com/view/hist-world-and-ukraine-grade-6/main.

Перебіг подій та всю нормативную базу можно знайти на сайті ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти” https://imzo.gov.ua/konkursnyy-vidbir-proektiv-pidruchnykiv-dlia-3-ta-7-klasiv/konkursnyy-vidbir-proektiv-pidruchnykiv-dlia-7-klasu/.