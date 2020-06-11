Діти знімають кіно

В Україні завершився 7-й фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків “Чілдрен Кінофест” — цього року він вперше відбувся онлайн. На безкоштовні покази зареєструвалося понад 20 тисяч глядачів.

Третій рік поспіль Гран-прі отримує українська стрічка — цього року переможцем за підсумками глядацького голосування став фантастичний пригодницький фільм “Фокстер & Макс” Анатолія Матешка. У конкурсі короткометражних фільмів, знятих дітьми, найкращою роботою визнано “Сузір’я Єдинорога” 14-річної Влади Березанської з Фастова.

7 червня під час онлайн-церемонії закриття фестивалю було оголошено переможця міжнародного конкурсу. Фаворитом глядацького голосування стала фантастична стрічка “Фокстер & Макс”, яка розповідає про дружбу школяра та пса-наноробота з суперможливостями. Глядачі фестивалю відзначили захопливий сюжет стрічки та вдалі спецефекти — фільм набрав 4,74 балів з 5. Друге місце посів австралійський сімейний фільм “Мій друг містер Персіваль” з 4,70 балами — його кінотеатральний прокат заплановано в Україні на 23 липня. Третє місце здобула стрічка виробництва Німеччини — “Тім Талер, або Проданий сміх”, вона отримала 4,69 балів.

У рамках фестивалю вже вчетверте відбувся конкурс короткометражних фільмів, знятих дітьми від 7 до 14 років. Організатори отримали понад 220 заявок з усієї України, серед яких обрали 10 фіналістів. Переможця визначило професійне журі українських кінематографістів: продюсерка та директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, зірка серіалу “Перші ластівки” актор Максим Самчик і аніматор Олег Маламуж, автор стрічки “Викрадена принцеса”.

На церемонії закриття фестивалю відбулося нагородження: звання Найкращого українського дитячого фільму року та нагороду у розмірі 20 000 грн отримала робота про вплив соціальних мереж на сучасних підлітків “Сузір’я Єдинорога” 14-річної Влади Березанської з Фастова. Найкращими стрічками в категоріях 7-10 та 11-14 років стали фільми “Історія НЕЧТО” (реж. Васіліса Найдьонова, Всеволод Неймирок, Харків) та “Пандемія” (реж. Елеонора Чолак, Білгород-Дністровський). Переможці у цих категоріях отримали по 5 000 грн. Приз глядацьких симпатій, який присуджується за результатом голосування глядачів на сайті фестивалю, та нагороду в розмірі 10 000 грн отримала стрічка “Білочка Софія” 9-річної Таїни Щегельської з Кам’янця-Подільського. Восени фільми-фіналісти можна буде переглянути на YouTube-каналі “Чілдрен Кінофесту”.

Фестиваль, який цього року вперше відбувся онлайн, зібрав понад 130 тисяч відвідувачів сайту. На перегляд фільмів та голосування за Гран-прі “Чілдрен Кінофесту” зареєструвались понад 20 тисяч глядачів — разом вони подивились 20 441 годину фільмів.

Почесним послом фестивалю у 2020 році став музикант, продюсер, автор пісень і фронтмен гурту “Бумбокс” Андрій Хливнюк.

VІІ “Чілдрен Кінофест” відбувся онлайн з 29 травня по 7 червня 2020 року на сайті childrenkinofest.com. Місія фестивалю — розвивати в Україні традицію спільних сімейних переглядів кіно та залучати дітей до створення кінофільмів. Усі покази – безкоштовні. 8-й “Чілдрен Кінофест” відбудеться з 28 травня по 6 червня 2021 року.

Власн. інф.