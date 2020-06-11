До наших друзів-передплатників

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До редакції тижневика “Слово Просвіти” телефонують і пишуть стурбовані передплатники і читачі. В усіх одне запитання: чому такий тривалий час не виходило СП?
Для ширшого загалу повідомляємо, що, по-перше, призупинення видання було пов’язано із запровадженням згідно з рішенням Кабінету міністрів України антикороновірусного карантину по всій країні. По-друге, і найголовніше: після пожежі на Хрещатику в тунелях кабельних телекомунікаційних мереж нашого інтернет-провайдера “Укртелеком” редакція була повністю позбавлена доступу до Інтернету, що технічно унеможливило підготовку і видання тижневика “Слово Просвіти”.
Тепер ми знову з вами!

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