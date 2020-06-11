«Повість про три дороги»

Мирослав ЛЕВИЦЬКИЙ

Закінчення. Поч. у ч. 14—15 за 20202 р.

Коли стало зрозуміло, що совдепівська каральна система не вичавить з Миколи Горбаля ніяких “покаянь”, перед офіційним запуском нової справи прокурор Миколаївської області (тоді, у 1982–1987 рр. цю посаду займав якийсь В. І. Жиляєв) вирішив “подивитися в очі” в’язневі. Ким був цей В. І. Жиляєв — так і не зумів докопатися. Це ім’я не згадується у жодній з доступних мені українських енциклопедій. Включно з 6томною “Юридичною енциклопедією України”, в якій вміщено більше 10 тис. гасел. Можливо тому, що не була це людина з системи правоохоронних органів? У книзі Валерія Величка “От Лубянки до Кремля” згадується якийсь Валентин Іванович Жиляєв. Входив він до керівного складу УКГБ у Воронезькій області. Чи В. І. Жиляєв з книги Величка і прокурор, який хотів “подивитися в очі” в’язня Горбаля — одна і та ж особа?

Він мав спосіб мислення класичного сталініста — того покоління і того соціального прошарку, до якого входив “грізний” криворізький полковник міліції Семен Зеленський, покійний в 1996 році дідо особи, яка сидить нині в Україні в президентському кріслі. Виявляється цей спосіб мислення передався і внукові покійного діда Семена. І Україна, і світ були шоковані словами, сказаними нещодавно президентом України в інтерв’ю “The Guardian”: “Якщо ми вибрали демократію, звичайно, ми не можемо вішати людей. Хоча! Іноді ти дійсно цього хочеш. А знаєте чому? Тому що це було б швидше. Набагато швидше”.

І хоч і ці страшні слова президентська прессекретарка Мендель спробувала назвати жартом, проте, коли такі “жарти” звучать з уст керівника великої європейської держави, то це не жарт, а жах! Бо їх говорить не просто внук “грізного”, як згадують свідки, криворізького полковникасталініста, а особа з мандатом президента держави, проти якої ведеться і військова, й інформаційна війна. Це куди страшніше від слів, адресованих невільниковідисиденту восени 1984 р.

Про цей момент у повісті “Дорогою у минуле” читаємо: “Одного дня мене автозаком привезли в Миколаївську обласну прокуратуру. За столом сидів той самий тип, що зачитував мені постанову про арешт.

— Садісь!

— Дякую. Я і так сиджу.

— Нє умнічай!

Хамське звернення на “ти” дало підставу, що діалогу в нас не вийде.

— Я решіл пасматрєть етой мразі в глаза, патаму і приказал слєдоватєлю привєзті тєбя сюда. Што ето такое, я тєбя спрашиваю?!

Прокурор підсунув перед мене газету “Українське слово”. (…) Там на цілий розворот була надрукована моя стаття “Життя в кримінальному таборі”.

— Што ето такое, я тєбя спрашиваю?!

— Це моя стаття про життя в кримінальному таборі. Тобто про життя в’язнів в одному з таборів, що існують під вашим наглядом, гражданін прокурор.

— Замалчі, скатіна! Я праполз на пузє до Берліна, штоби сєводня какаято мразь пазоріла нас на весь мір…

— Говорити правду ще не означає “пазоріть”.

— Тебе что нє ізвєстно, что клєвєтать на государствєнний строй ето прступлєніє?!

— Та у цій статті, гражданін прокурор, немає ні одного слова неправди. Дозволяю вам розслідувати наведені факти й переконатися.

— Малчать, скатіна! Жаль, што нєт таваріща Сталіна, а то я б тєбя…

— О, так ви, ґражданін прокурор, ще й сталініст?

— Да, я сталініст! І била б моя воля, я тєбя б, сволочь, счас жє прістрєліл, і рука б нє дрогнула!

Здається, на цьому наше спілкування й закінчилось — пізніше я ніколи не бачив цього типа. З його настрою зрозумів — поблажки не буде”.

Цю газету підшили до справи “про наклеп”. Про різні шокуючі деталі нової “справи”, зокрема про “свідчення” щодо закликів до тероризму, до якого “агітував” ув’язнений Горбаль інших в’язнів на каменоломні, читач дізнається з найновішої книжки колишнього дисидента. І коли нині в якості “доказів вини” часто висуваються великі нісенітниці — це свідчення, що правоохоронна система залишається аморальною.

У випадку Миколи Горбаля до його нової справи за “клєвєту на государствєнний строй” додали старі “злочини”, за які він 20 листопада 1970 року був затриманий, а 13 квітня 1971 року Тернопільським обласним судом засуджений до 5 років позбавлення волі та 2 років заслання. Тоді йому, крім розповсюдження самвидаву, в провину ставилося ще й авторство поеми “Дума”, в якій СРСР зображений як тоталітарна імперія. І як раз “Думу” “пришили” до нової, третьої “справи”. Експертизу “Думи”, як антирадянського твору було доручено зробити миколаївському поету Дмитру Кременю (1953 р. н.). Він дуже постарався — та й ще трошки заробив. “Згодом в концтаборі на Уралі довший час із моїх табірних заробітків щомісяця вираховували гроші для Кременя” (за експертний висновок).

У 1999 році Дмитро Кремінь став лауреатом Національної премії імені України імені Тараса Шевченка у галузі літератури. Я повністю погоджуюся і з Миколою Горбалем, і з іншими представниками, на жаль, невеликого нині середовища, яке називаємо моральними авторитетами української нації, що після здобуття Україною державної незалежності, присуджуючи премії, мали би враховувати не лише творчий талант людини, а й моральна позиція, яку займала та людина у часи колоніальної УРСР. Тим паче, що “експертиза” Кременя — далеко не єдина подібна історія і в долі Миколи Горбаля, і в історії української літератури.

У повісті “Дорогою у минуле” чимало уваги присвячено письменникуполітв’язню з Черкас Василеві Захарченку (упокоївся в 2018 році), лауреатові Національної премії імені України імені Тараса Шевченка у галузі літератури 1995 року за опублікований у журналі “Вітчизна” роман “Прибутні люди”. М. Горбаль у книзі публікує таємну “Пояснювальну записку” № 276 від 29 липня 1976 р., адресовану В. Щербицькому. Цитую її мовою оригіналу: “С (…) ЗАХАРЧЕНКО проводилась работа по его дальнейшему идейному разубеждению, а после суда он был привлечен к негласному сотрудничеству с органами КГБ.

Прибыв для отбытия наказания в Скальнинское ИТУ, Захарченко сумел завоевать доверие экстремистски настроенных объектов дела “Блок” СВЕТЛИЧНОГО, АНТОНЮКА, КАЛИНЦА, ПРОНЮКА и др., в отношении которых представил ряд ценных в оперативном отношении материалов. В частности, сообщил об изготовлении названными лицами т. н. “интервью политзаключенных Пермского лагеря” и каналах передачи этого пасквиля связям на свободе”.

Як далі розвивалася ця історія? Як політв’язні вирахували, що письменник Захарченко не просто зламався, а став кадебістським сексотом? Хто постраждав від його доносів? Як політв’язні зуміли перехитрити каґебістів та передати на свободу зза грат інтерв’ю, яке готувалося у присутності Захарченка? Про усе це можна дізнатися у книжці Миколи Горбаля “Повість про три дороги”.

Книжка вийшла дуже маленьким — 300 примірників — накладом автора. Але чи можна очікувати чогось іншого у час збурюваного Москвою нового підйому хвилі “какаяразніцтва”?

Нині родина, друзі Василя Захарченка твердять, що ліві реакційні сили чорнять і провокують, знеславлюють добра ім’я письменника. Мовляв, це помста за тверду позиціюзаклики: “Пам’ятайте українці: спілкуючись російською, ви вбиваєте Україну щоденно, щогодинно, щохвилинно, цієї миті…” Друзі про нього пишуть: “Він був серед людей, близьких до Василя Стуса та інших дисидентів”. Сам він про себе сказав: “У Стуса я навчився активного патріотизму”.

Але ж дисиденти, підпираючись не лише припущеннями, а й документами, кажуть зовсім інше: “Гірше, коли твій друг, в котрому не сумніваєшся, котрому довіряєш, виявиться зрадником, стукачем — це боляче, нестерпно боляче”. Як бути в такому випадку? Вдавати, що нічого не було, бо треба судити нинішнє, а не те, що людина робила вчора? Я довгий час дотримувався цієї думки. Проте страшна поведінка Леоніда Кравчука, його сеньйорські “повчання” українців з екранів путінського телевізора змусили мене змінити погляд на цю проблему. Уересерівські діяння середовища і покоління Леоніда Кравчука, починаючи від його “казок” про відсутність інформації про Голодомор так і не було належно засуджені.

Одна моя знайома ненароком зізналася, що в другій половині 1980их, працюючи в міліцейській газеті, мала доступ до закритих архівів МВС. І від побаченого волосся ставало дибом. Ніколи не повірю, що секретар ЦК КПУ з ідеології міг не знати того, що було дозволено знати молодій!

Отже діяння покоління і середовища Кравчука, при якому народжувалася різна олігархічна нечесть, базувалися тоді на брехні. Вона у поколінні його внуків вилилася у страшну зневіру й байдужість до кожного хто стоїть біля керма української держави Ця байдужість породжує небачене ніде у світі ганебне какаяразніцтво у парі з ненавистю “диванних патріотів” до захисників України.

І поки ми будемо уникати певних складних питань, довго не бачити нам просвітку.

Микола Горбаль згадав у повісті “Дорогою у минуле” інший випадок. Поки для “скотіни” Горбаля звільняли місце в каменоломах, його якийсь час тримали в тюрмі, де виготовляли деталі для Миколаївського кораблебудівного заводу. Перед тим каґебісти завербували до праці молодого в’язняводія з Миколаєва, який сидів за аварію — Олексу Мота. Його звабили патетичними розповідями про совєтський патріотизм, про диверсантів, про шпигунів. Одного разу київський “десант” приїхав не просто за інформацією, а з конкретним завданням — з вимогою вчинити провокацію, яка дозволила б добавити дисиденту новий термін. В’язеньводій твердо завив: “Миколо, я не здатний на таку підлість. Тому вирішив попередити тебе і сказати все відкрито”.

Юний водій з Миколаєва, на той час далекий від справ національних, а тим паче політичних, виявився здатним на те, на що був не здатним літератор з Черкас. КГБ не прощає ніяких відказів. Олекса Мот заплатив за нього страшу ціну. У той вже день, коли Миколу забрала на каменоломи, Олексу вивезли до психіатричної лікарні. Тримали його там зо два місяці. “І так його “закололи”, що коли повернули на зону, його було не впізнати, слина текла з рота, не усвідомлював де він, не впізнавав людей”, — розповідає у книжці Микола Горбаль. На щастя, молоде тіло Олекси перебороло наслідки примусового “лікування”. Згодом, в 1989 році, за рекомендацією Миколи Горбаля Олекса Мот став одним з діячів Української Гельсінської спілки в Миколаївській області. Активно допомагав Майдану гідності, що засвідчено у книзі “Повість про три дороги”.

10 квітня 1985 р. в Миколаєві відбувся третій суд над Миколою Горбалем і було йому оголошено третій вирок. А точніше — аж два! За ст. 62 ч. II КК УРСР. він отримав 10 років неволі, 5 років заслання та “титул” рецидивіста. А за антирадянську діяльність, вчинену на території РФ, йому для насмішки вліпили ще шість років за “ст. 70 ч.ІІ УК РСФСР” Третя тюремна дорога М. Горбаля до горезвісного Кучина вела через страшну харківську “Холодну Гору” — тюрму, побудовану ще московським імператором Павлом І (1796–1801 рр. царювання) для психічного і фізичного нищення окупованої України. Українці називали її Голгофою України.

Глибокого віруючи ще з часів першого арешту, що людське котиться за виразним Божим планом, а не є ніяким збігом хаотичних випадковостей, дисидент з “титулом” рецидивіста намагався заспокоювати себе словами молитви: “Та нехай здійсниться воля Твоя, а не моя”. І водночас мучив себе запитанням: “Навіщо доля знов — втретє — випробовує тюрмою?”. Відповідь він знайшов відразу у горезвісному таборі смерті в Кучині. Це була хоч і невелика, проте єдина така на весь Совєтський Союз катівня для антисовєтчиків—рецидивістів. На той час там каралися 24 особи. 14 із них були українцями! Згодом, коли в 1988 році кучинський концтабір покинив останній невільник, в 1994 році Пермська організація “Меморіалу” відкрила там “Музей истории политических репрессий и тоталитаризма “Пермь36”. У часи Путіна колишній концтабір перепрофілювали на “музей надзіратєлєй”, які нинішньою каґебістською владою Росії піднесені до рангу “защітніков отєчєства”.

Дисидента Миколу Горбаля кинули до камери, в якій тоді перебував на перший погляд дивний, мовчазний чоловік. Про нього багато автор розповів у книзі “Один із шістдесяти”. У найновішій книзі згадано першу зустріч М. Горбаля з цією людиною: “Від блідого чоловіка відповіді ніякої. Подаю руку і кажу: мене звати Микола Горбаль. Мовчить. Руки не подає. Осінив мене хресним знаменом. Я знітився, не знаю — відхрещується, чи благословляє”. А загальне враження було зовсім протилежним: “Він виявився не таким вже й мовчазним, міг годинами стишеним голосом оповідати біблійні сюжети. І ще пророкував”. У “Таборових записках” 1982 року писав і Василь Стус на захист Семена Скалича. Поет звертався до конфесійних організацій світу за підтримкою для цієї людини. Називав Скалича Божим чоловіком, дуже сумлінним за вдачею, що вірує в нове пришестя Христа з фанатичною відданістю. Попутництво, з яким від 1953 року був пов’язаний Семен Скалич, поет Стус називає цікавою народною версією українського месіанізму.

І ставив поет не лише перед собою, а й перед усіма чесними людьми світу аж ніяк не риторичне запитання: “За що судили Скалича? За релігійні переконання, за небезпечну для Москви націоналістичну версію християнства. 700 віршів, узятих у Скалича, — це плід його роздумів над світом, вірою, християнством. Чи можна було судити Скалича? За що? Більшого злочину, як того, що вчинено проти Скалича, я в таборі не бачив”. Ці “Таборові записки” появилися друком на Заході в 11 числі у 1983 році в журналі “Сучасність”. Однак вони жодним чином не зворушили совість очолюваної на той час Андроповим есересерії.

Микола Горбаль у провісті “Дорогою у минуле” написав: “Тоді у цих камерах таки варто було побувати. І не лиш тому, що на той час там томилися відомі нині в Україні і в світі постаті, а тому, що там я зустрів досі нікому невідомого ні в Україні, ні в світі Семена Скалича”.

“Коли ж багато чого ним сказаного почало здійснюватися, я зрозумів, — пише Микола Горбаль, — і замовчувати цього не маю права. Для чогось же привів мене Господь у камеру до нього. І ще постійно у вухах його слова: “Ти можеш мені не вірити, але мій обов’язок тобі це сказати”. І додає: “Тепер не маю аж ніякої підстави не вірити, що й решта Скаличевих передбачень здійсниться”.

Нині багато кому здається, що через кремлівськоолігархічну спецоперацію під умовною назвою “Проєкт зехаос”, Путін осьось проковтне Україну. Тим паче, що суспільство як загал є нині знов у деморалізованому стані. Однак вже не один раз ми були свідками несподіваного розвороту подій. Впевнений, що і завжди так буде. 34 роки тому Миколі Горбалеві на далекому Уралі Семен Скалич сказав: прийде час і “Україна стане центром духовних і моральних цінностей для всього світу”. Не тільки в політиці, а й у Церкві будуть великі зміни. Це тоді здавалося абсолютною фантастикою (наприклад поширення християнства в Китаї), нині починає збуватися.

Про великі зміни і в про Божу опіку над Україно говорили у містичному ключі й інші українські знакові постаті.

Микола Горбаль наводить один випадок, описаний у 1й книзі “Вибране” Мирослава Мариновича, який трапився з ним 24 серпня 1977 року в Києві, у слідчому ізоляторі КҐБ: “Я щойно повернувся із допиту, збуджений від наших дискусій зі слідчим, і заходився міряти кроками камерний “бродвей”, думаючи про своє (про Руденкові “Економічні монологи”, про процеси розвитку людства і місце України в цих процесах) і тут — візія раптово міняється. Я дуже виразно бачу перед собою земну кулю, на поверхні якої, ніби ковила в степу, коливається людська маса — розчленована своїми пристрастями й зорієнтована в найрізноманітніших напрямках. Однак такий хаос триває недовго. Несподівано в одній точці на Землі (і це, даруйте, була таки Україна!) з’являється велика Постать, і я — на той час абсолютно далекий від будьяких релігійних переживань — одразу пізнаю в ній Христа.

Тієї ж миті вся ота “ковильна” маса людей, ніби залізні ошурки в магнітному полі, орієнтується на ту постать; у кулі і в самому мені наростає велика напруга і, врештірешт, перед моїми очима на місці земної кулі спалахує сильне світло. Я відчув справжній удар — аж відсахнувся — заплющив очі… і знетямився. Від тієї миті на довгі три дні я потрапив в особливий стан. Було відчуття, що в мене вливається потік якоїсь незбагненної інформації, не розкладений на окремі думки, а поданий цілим “пакетом”. Зрештою, той стан неможливо описати словами — вони тільки спотворюватимуть картину”.

Розповідь про цю візію Мирослав Маринович закінчує словами: Згодом уже в таборі, Микола Данилович (Руденко, — М. Л.) розповів мені що свого часу він пережив подібний стан.

За словам Миколи Горбаля, ці думки не могли бути кимось навіяні. Скажімо Семеном Скаличем. Життєві дороги Скалича та Руденка й Мартиновича ніколи на перетиналися. Ці люди ніколи не зустрічалися зі Скаличем, не були з ним знайомі. А візії їхні дуже подібні.

Друга повість Миколи Горбаля “Дорогою з весілля” закінчується тим, що готувалося весілля акторки Роксоляни Лукашевич і мистця Василя Розпутенка. Це унікальна пара. Вона — внучка репресованого грекокатолицького священика з Галичини, по материнській лінії правнучка діяча УНР, який перед репресіями мусив тікати з України до Ленінграда. Він — неофіт, внук енкаведистасталініста, який боровся з цінностями й ідеями рідних Роксоляни. Таким “паруванням” автор хотів показати, що для людей з високим духовним потенціалом різне минуле дідів не може бути завадою для їхнього служіння Україні. Хоч герої усіх трьох останніх книжок Миколи Горбаля є вигаданими літературними постатями, проте мають вони реальних прототипів.

Гості, натхненні весіллям, на якому господарі намагалися реставрувати давні українські традиції, дорогою додому ведуть розмови про повинність і відповідальність інтелігенції, аби нейтралізувати демонів великодержавності. Тим паче, що не лише росіяни вражені демоном. Усе більше він вражає і поляків. Нині не лише публіцисти підживлюваних Росією шовіністичних польських сайтів вимахують “шабелькою” і вигукують гасла “Od morza do morza” (від моря до моря). Усе частіше навіть від польських політиків з депутатським мандатом чуємо термін “Malopolska Wschodnia” (Східня Молопольща) у контексті нинішніх західноукраїнських земель.

Автор книжки, відштовхуючись від російського терміну “малоросія”, веде роздуми над феноменом “малопольщі”.

Весілля літературної акторки Роксоляни і мистця Василя відбувалося за два місяці до історичного Майдану Гідності. Тож не дивно, що героїв двох попередніх книжок Миколи Горбаля зустрічаємо у його у третій повісті найновішої книги — “Дорогою до Бога”. Є це література факту. Це подано у формі щоденника та інтерв’ю, які веде літературний герой — журналіст Олег Петрусяк. І щоденник, і інтерв’ю базуються на фундаментальному двотомному виданні “Майдан, свідчення”, що вийшов у видавництві “Дух і літера”. Є також авторські враження і осмислення, здається, досі ніде не публіковані:

“Зателефонував зі Львова Мирослав Маринович: “Вітаю тебе, Миколо, з Різдвом Христовим! Де ти зараз?”.

— На Майдані.

— Ти знаєш, як зараз вітаються на Різдво у Львові? Не кажуть “Христос ся рождає!”, а кажуть “Христос на Майдані!”, а відповідають — “І ми з ним!”.

Це мене зворушило. Шкодую, що не мав тоді можливості записати цю розмову з Мариновичем повністю, дослівно, бо говорив він мудрі речі, щось на кшталт, що тільки на Майдані церква стає справжньою, бо на Майдані не можлива фальш — вона моментально стає очевидною. Бо Христос направду присутній тут, і, дотикаючись до Нього, приходячи до Нього, ми також стаємо справжніми. Казав, що коли одночасно так багато відкритих до Бога сердець збираються разом, то охоплює передчуття, що стоїмо перед фактом якогось великого Господнього дару. Дару, що має потенціал змінити не лише Україну, але й навколипіній світ, що Україна зараз опинилася в епіцентрі Божого промислу… А закінчив Мирослав новим святочним привітанням:

— Христос на Майдані, Миколо!

— І я з Ним, Мирославе!

Дивне це відчуття: що тут і зараз присутній Той, що керує рухом планет і галактик. Він зараз з нами. Отже, тут має відбувається щось, що має всепланетарне значення, бо чого б це раптом…

Вирішив піти помолитися у молитовний намет, що недалеко від стели незалежності. З’ясувалось, що ініціював поставити такий намет і проводити в ньому постійні служіння для духовної опіки Майдану настоятель грекокатолицького храму на Аскольдовій могилі отець Ігор Онишкевич”.

Петрусякова хроніка — не просто перебіг подій, а їх висвітлення під кутом зору Божої опіки над Майданом і Україною. З цього приводу в 2018 році в Українському католицькому університеті з’явилася наукова праця: “Бог і Майдан: Аналіз і свідчення”. Вміщене у цій праці свідчення Вахтанга Кіпіані публікує у найновіший книзі Микола Горбаль. Процитую фрагмент, який стосується захисту барикади на вулиці Інституцькій у ніч з 10 на 11 грудня 2013 року: “Ми стояли так щільно, що не було можливості побачити, хто за спиною. Мене ззаду страхував якийсь сильний, мовчазний чоловік. Він не вигукував команди, він просто страхував мене. Час від часу, коли менти тиснули — ззаду тиснули наші — я навіть боявся, що зомлію і у цьому натовпі мене розчавлять.

І тут в якусь коротку мить перепочинку у нього задзвонив телефон. Нас було так багато, що я не міг навіть поворухнутись. А він абсолютно спокійним голосом сказав комусь у трубку — “Ні, все добре, можу”. І почав читати комусь там у телефон молитву. Але фактично мені на вухо. Бо він був просто за спиною. Це не був “Отче наш” чи якась інша відома мені молитва. Я не можу зараз повторити жодного рядка. Але це було настільки сильно і вчасно, що я повторював сказане ним про себе.

Він говорив десь пару хвилин. Потім замовк. Почався черговий наступ ментів. Ми його відбили. І як тільки стало можливо розвернутись — швидко розвернувся, щоб побачити цього чоловіка. А за спиною нікого не було”…

Мою увагу у останній частині книжки “Повість про три дороги” привернула розповідь Миколи Горбаля про сон літературного журналіста Олега, де йому було показано, як потоки кришталево чистої води змивають з київських вилиць потоки брудної у маси, у яку під впливом сонця перетворилися загони спецназу і війська, що обступали Майдан. Хлопець, що стояв поруч, попросив Олега опуститися вниз на Майдан: “Вам ще не час бути тут з нами. Ви повинні розказати їм про оту чисту воду”.

“Ну що ж, цікавий літературний прийом”, сказав я Миколі Горбалю. “А це не літературний прийом, це реальний сон реальної людини. З реальним наказом, даним у тому сні розказати про чисту воду. Для мене як для людини, стосовно якої збулося усе пророковане Скаличем в уральській тюрмі — це містичний сон. Це Божий знак. Хіба це не ознака Божої присутності над Києвом, над Україною?”

Він сказав: “Майдан — це загальнонаціональне повстання проти лукавого. Ні одна партія, ні одна профспілка не спроможна зорганізувати такий народний здвиг. Майдан організував Бог. Раз так — усі потуги ворогів України приречені, бо вони йдуть проти волі Божої. Хіба не достатньо провалу двох московських провокацій з пасажирськими літаками (йдеться про путінський план збиття над Україною російського пасажирського літака та про планований вибух над Україною іншого літака, який летів з Єгипту,— М. Л.), щоб усвідомити — рука Господа над Україною?!”