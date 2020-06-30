Георгій ЛУК’ЯНЧУК

Служба безпеки України у співпраці з Українським інститутом національної пам’яті розсекретила архівні дані щодо подробиць будівництва, функціонування та аварійних ситуацій на ЧАЕС. Понад 229 документів, більшість із яких оприлюднено вперше, увійшли до другої книги збірника “Чорнобильське досьє КГБ. Від будівництва до аварії”. В другій книзі опубліковано документи, датовані проміжком від початку 1970-х — і до листопада 1986 року, коли був уведений в експлуатацію об’єкт “Укриття” (“Саркофаг”) після катастрофи. До видання, серед іншого, потрапили архівні справи, які свідчать, що аварії на ЧАЕС траплялись і до квітня 1986 року, однак приховувалися від громадськості.

На презентації для представників ЗМІ другої книги збірника “Чорнобильське досьє КГБ. Від будівництва до аварії”, яка відбувалася поблизу саркофага над 4-м реактором ЧАЕС, взяли участь: директор Галузевого держархіву СБУ та один із упорядників видання Андрій Когут очільник Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович та керівництво ЧАЕС.

“Серед документів, що увійшли до нової книги, є повідомлення про аварії, що сталися до 1986-го, транскрипт телефонних переговорів на ЧАЕС у ніч 26 квітня, примірник першого повідомлення про аварію, інформація про початок розслідування та будівництво “Саркофагу”, — перерахував директор Галузевого держархіву СБУ та один із упорядників видання Андрій Когут. “Чорнобильське досьє КҐБ. Від будівництва до аварії” — це спільний проєкт Галузевого державного архіву СБУ, Інституту історії України НАН України й Українського інституту національної пам’яті. Видання є продовженням серії документальних книг. Першу, що містить 210 документів, опубліковано навесні 2019 року

Завантажити першу книгу можна за цим посиланням – https://bit.ly/3fEBiAG.

Прочитати друге видання можна тут – https://bit.ly/3hCFMJD.