Василь МІСЕВИЧ,

Чернівецька обл.

Зозуле, зозулько, божественна дочко,

Ти знову сьогодні прийшла в мої сни.

Малюю твій голос на білім листочку,

На травах зелених пахкої весни.

Нічого не прошу у тебе я нині,

Господь береже дні і ночі мої.

Накуй щастя-долі ти неньці-Вкраїні,

А я помолюся за діток твоїх.

Маленька ручка… В пальчиках — свіча.

В горі капличка — шлях долати важко.

Дівчатко йшло. Загаялось дівча,

Бо на шляху обідала мурашка.

Біленька льоля — золотилось шитво.

І сум, і радість в голубих очах.

Дівча казало пошепки молитву.

Це бачив Бог. Поцілував дівча.

Краєвид малий, неначе клітка,

І дороги дзвонять, аж гудуть.

Можу заховатися за квітку

Серед квітня в білому саду.

Можу налітатися високо,

Де раюють вишні молоді,

І на бучку пташка синьоока

Вигріває діток у гнізді.

Можу обійти стежки столітні,

Що блистять і сяють, наче креш…

Хочеш віднайти мене у квітні?

Пошукай, їй-богу не знайдеш.

Ріка і гай. Мурашки у траві.

І скапує роса з небес потрошки.

А вітер — що? Лиш народився він,

Тримається рукою за волошки.

Стежина й даль. На стежці міні-хлопчик.

Дзвенить повітря і дзвенять мости.

Вітрець змужнів, траву шовкову топче

Й хлопчині чеше чубчик золотий.

Оба такі, як перший цвіт барвінку.

Їм щедро стелить сонце промінці.

Ідуть собі. Як друзі, йдуть в обнімку,

І по волошці в кожного в руці.

Запахло вереснем і кропом.

Спресався час. Короткі дні.

Біжать дощі. Дощі — галопом,

Неначе о-

ле-

ні.

Димлять вершини вогко гнотом.

Дерева мокнуть край ріки.

І горобці на нитці-дроті

Висять, як гу-

дзи-

ки.

Шумить — гуде. Всі ловлять звуки

Антени-чаплі на даху.

Сіріє даль, луги і луки

Від вітра по-

ди-

ху.

Запахло вереснем. Не роси-

Вода висока, аж гірка.

А в серці так щемить ця осінь,

Мов крик жу-

рав-

лика.

В мужчин турбот, як листя на барвінку.

Така тривожна і крута пора.

А тут Господь ще виліпив нам жінку,

Та ще (о Боже!) з нашого ребра.

Трудився в поті. Не купавсь у славі.

Безсонні ночі й труднощі зборов.

Таку красиву виліпив, як сам він.

На наші муки?

Ревнощі?

Любов?

Життя і білим, й чорним оповито.

Було душі, як птицям у сльоту.

А все одно так хочеться любити

Тебе, як зірку, світлу і святу.

Нема струни – і скрипка не заграє.

Немає сонця – бліднуть небеса.

А я молюсь, що ти мене кохаєш.

За що — спитають? Я не знаю й сам.

Коли ідеш — пливеш мені здається.

І вже цвіте, і вже сміється вись,

І у прохожих світяться обличчя…

А, може, правий був Господь колись?

Доля Р.Г.

Вже промчали літа, наче потяг,

Їх не спинять ні мури, ні гать.

Все гадалось: хай завтра…

хай потім.

Озирнулась – уже тридцять п’ять.

Будні йшли і котилися валом,

І не раз осипались плоди.

Чи кохала?

Аякже, бувало,

Та розвіялось з часом, як дим.

Вибирала, звичайно, найкращих,

Хоч не вийшло, не склалось таки.

Бо траплялись лише непутящі:

Як не бабники, то пияки.

В’ється вогник, потріскує в грубі.

Поруч — Мурчик. Маленький, мов гном.

Поцілуєш його в теплі губи,

Замуркоче і крутить хвостом.

Потім сядеш за столик.

На розі.

Вип’єш чарку, і другу, вина.

За любов, яка вічно в дорозі…

А, можливо, ще прийде вона?

Щастя є. Щастя буде,

я знаю,

Тільки б ключик до нього знайти.

Може, разом подумаєм, Раю?

А що віршем тривожу, прости.

Уже мовчало небо…

груші…

сливи…

І промінь сонця на узгір’ях гас.

А світ стояв,

як мельник,

в білім мливі,

Шукав когось.

Мене, а може, вас…

Ніхто не знав, де корінь наш, початок,

Де літо, осінь,

гори і орли.

Не бачив вітер ні плаїв,

ні кладок,

І коні в трави травами

брели.

Була пора вечірня.

Дихав обрій,

Стелив шляхам під ноги рушники.

І ниви йшли,

І гай за гаєм горбивсь,

І сипав листя, наче мідяки.

Беріть мене – свою любов і муку.

До ниточки…

мізинчика…

до сліз.

Поцілувала ніч мене у руку,

І десь скрипів… скрипів Чумацький Віз.

Пісня

Осідають тумани

На луги, на діброви,

Листопадиться осінь

вереснево в гаях.

Намалюй мені маму,

Як зорю вечорову,

Намалюй мені маму

Й сірий крик журавля.

Бо йому відлітати

Завтра досвітком в ірій…

Лиш луною смереки

На зорі проячать.

Намалюй мені маму

При доріженьці сірій

І її тополину,

Голубину печаль.

Будуть знову Карпати

Виглядати у гості,

Буде знову розлука

Полиново-гірка.

Намалюй мені маму

На калиновім мості,

Де зозуляться зорі

У зіницях ставка.

Осідають тумани

Тополиним зітханням,

На вітрах сизокрилих

Журавлинить земля.

Намалюй мені маму,

ЇЇ вічне чекання,

Що терпке і солоне,

Наче крик журавля.

Земля…

околиця…

село.

Ми не чужі у ріднім домі.

Знайди себе у цім огромі —

Звіздою, пташкою,стеблом.

Карпати…

річечка…

весло.

А там — планет високе гроно.

Знайди себе у цім огромі —

Звіздою, пташкою, стеблом.

Гуде, двигтить весняним громом,

На денці серця залягло.

Напій росою джерело,

Зігрій когось у власнім домі.

Знайди себе у цім огромі.

Свій слід не зітри.

І крила доріг, і ці ранні сади

заколисує днина.

І верби плакучі над ставом

розвішують вітами

шовк.

Всі хочуть рости, зацвітати,

і просить пожити

ще глина,

що липне в негоду до ніг,

наче грубий і в’їдливий шов.

Свій слід не зітри. Будуть там

ночувати

дерева й зозулі,

І коник залізним копитом

шукати прудке

джерело.

На біле обійстя під ранок

злетяться літа

промайнулі,

Розкриють обійми до сонця

співучі дороги

й весло.

Свій слід не зітри.

Побратимів покличе

він завтра у гості

І доли і води,

й найвищу в Карпатах

кичеру – гору.

Постій з голубами притихло

на ріднім

калиновім мості,

Витрушуй із серця поволі

вчорашні

тривоги й журу.