Наступ на українську мову триває

В.о. міністра освіти і науки України

Л.С. Мандзій

Це, як зрозуміє читач, про відповідь з Міносвіти на лист координаційної ради Міжнародного конкурсу з українскої мови імені П. Яцика з пропозицією завершити конкурс і нагородити переможців.

Шановна

Любомиро Степанівно!

Ми розуміємо напруженість ситуації через перенесення строків ЗНО і специфічного режиму роботи навчальних закладів, однак переконані, що і в інтересах Міністерства освіти і науки України, і Ліги українських меценатів якнайшвидше організувати роботу журі ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Як на нашу думку, зробити це не складно, оскільки журі не відтягує від процесу Зовнішнього незалежного оцінювання багато вчителів. Тож пропонуємо цього разу, як виняток, сформувати новий склад журі з представників м. Києва. Ми уже маємо свої кандидатури і чекаємо кандидатури, які призначить Міністерство освіти і науки.

Маємо попередню домовленість з Інститутом філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який згоден надати для членів журі кілька аудиторій, аби витримати соціальну дистанцію та організувати працю відповідно до карантинних вимог.

З повагою —

Павло ГРИЦЕНКО,

доктор філологічних наук, професор, директор Інституту української мови НАНУ, голова журі конкурсу

Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ,

виконавчий директор Ліги українських меценатів, голова Координаційної ради Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка

25 травня 2020 року

А ось відповідь т. в. о. міністра освіти і науки України Л. С. Мандзій.

І мій коментар:

Як я й передбачав, добре знаючи освітянських функціонерів, яким Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика вкрай не подобається і який вони з усіх сил намагаються торпедувати, саботувати, маргіналізувати, наше звернення з абсолютно конструктивною пропозицією відкинуто, як відповідь двійочника на шкільному екзамені. Не знаю, хто така Любомира Мандзій і які її заслуги в українській педагогіці, але знаю, хто такі всі ті, котрі підписали лист. І кожен із них, без будь-якого перебільшення мовлячи, авторитетніший, інтелектуально значущіший та україноцентричніший за пані Мандзій. Анітрохи не хочу її образити, та все ж пораджу: багато на себе берете, пані Мандзій. До вас уже були в цьому кріслі такі вирішайли, як, скажімо, одіозний Табачник, чиє ім’я стало негативно прозивним. Лишаємо за собою право відстояти нашу конструктивну пропозицію. Ваше ж ім’я виносимо на осуд української громади.

Ви сама це спровокували.

Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ

Заява Ліги українських меценатів, опікунської та наглядової рад конкурсу ім. П. Яцика, ВТ “Просвіта”, НСПУ

Міносвіти марить лаврами Табачника?

Відповідаємо на шедевр безглуздя і лукавості, замаскований під солідний міністерський вердикт і підписаний т.в.о. міністра Мандзій, яка пояснює нам, що, бачте, немає юридичних підстав порушити положення про конкурс в статті про порядок формування журі і регламент його роботи. Так от: оскільки т.в.о. міністра цілковито не в темі, а її дорадниця пані Котусенко не пояснила популярно суть справи, то пояснюємо ми. Якнайпопулярніше. Це положення — не нормативний документ Кабміну і не момент із Конституції України, а всього-навсього той документ, котрий склали Ліга українських меценатів та Міносвіти, і в компетенції їх обох внести відповідного характеру поправку, зважаючи на надзвичайні обставини, пов’язані з карантином, спричиненим пандемією коронавірусу. Тим більше, що на рівні держави нам подано приклад, як знаходити вихід зі складної ситуації і достосовуватися до неї для продовження діяльності установ і закладів.

Хотілося б знати: пані Мандзій справді не на своєму місці, що, сама не відаючи того, показала цим листом, чи вона лукавить, удаючи, що не розуміє, ким виглядає, коли на неї дивитися нормальними очима.

Це ж тільки уявити всю макабричність ситуації! До міністерства звертаються (до речі, з розумною виваженою пропозицією!) авторитетні в Україні люди, а пані т. в. о. міністра (яка, звичайно, вже ніколи не буде міністром!), як Пилип з конопель і без задуми: ні, бо тільки я розумію ситуацію.

Підписанти пояснили про себе, хто вони.

А хто вона — п. Мандзій?!

Знаємо тільки, що вона — не Песталоцці, не Корчак, не Монтесорі й не Сухомлинський.

Вона — тільки Мандзій. І їй належалося б давати в тому собі звіт.

А якщо цим умінням т.в.о. міністра не надарована, то її порадники й порадниці на взір пані Котусенко, мали б цій особі пояснити: не піддавайтеся манії величі і не беріть на себе аж так багато, бо Вас поставлять на місце. Або зроблять крайньою.

При цій нагоді маємо сказати, що в розрідженому інтелектуальному просторі Міносвіти кишить невігласами, що несе загрозу не тільки всій системі освіти України, а й спричиняє загрозу національній безпеці держави. Міносвіти нагадує корабель з пробоїнами, без капітана і без справді сучасних навігаційних приладів. Невідомі люди, які не мають навіть натяку на концептуальні засади справді сучасної освіти, не уявляють собі пріоритетів в освітньо-виховному процесі, узурпували собі право вирішального голосу там, де особливо помітна їхня кричуща некомпетентність та безглузда впертість замість готовності до співпраці, котру демонстрували колишні міністри Василь Кремень, Станіслав Ніколаєнко, Іван Вакарчук, які не тільки розуміли виховне значення конкурсу та його роль у піднесенні соціальної престижності державної мови в Українській державі. Нині міністерство, як Ноїв ковчег, наповнюють безнадійно випадковими людьми, але це — не Ноїв ковчег. Це — сумнозвісний “Титанік”. Його нездалий екіпаж усе робить для того, щоб якнайшвидше піти на дно. Але перед цим фіналом здобути лаври одіозного Табачника.

Від імені Ліги українських меценатів — В. Загорій, президент; М. Слабошпицький, виконавчий директор;

Від наглядової ради —

Ірина Фаріон;

Від опікунської ради —

Д. Павличко;

Від журі конкурсу —

П. Гриценко;

Від ВТ “Просвіта” —

П. Мовчан;

Від Національної спілки письменників України —

М. Сидоржевський