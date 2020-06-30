Під Кабміном діти і батьки просять відкрити дитячі літні табори

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Георгій ЛУК’ЯНЧУК

22 червня під Кабміном пройшов черговий мітинг, учасники якого вимагали відкрити дитячі літні табори. На ній зібралися керівники дитячих таборів, батьки, та власне, самі діти, котрі з собою принесли плакати та банери з вимогами до уряду. У 2020 році оздоровлення та відпочинку в дитячих літніх таборах потребує близько 1,2 млн дітей, рішення про відкриття дитячих таборів та умови їх функціонування мало бути прийнято саме у понеділок 22-го,
хоча головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко вважає недоцільним відкриття дитячих таборів в період пандемії COVID-19. А державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 16 червня ухвалила рішення щодо недоцільності відкриття дитячих оздоровчих таборів раніше 1 липня цього року. Попри необхідність оздоровити цього літа більше 1,2 млн дітей, більшість з яких є представниками пільгових категорій населення, клінічна ситуація щодо COVID-19 залишається достатньо напруженою. В тому числі є велика проблема з можливими спалахами в дитячих таборах інших інфекційних хвороб, зокрема кишкових, як це було в 2018-2019 роках. Проблемою є й те, що діти будуть приїжджати в дитячі табори з різних регіонів, в яких різна епідеміологічна ситуація, що може сприяти поширенню коронавірусу між регіонами України. Через це та у зв’язку з погіршенням сьогоднішньої ситуації з епідемією коронавірусу урядовці вважають, що відкриття закладів оздоровлення є передчасним. Водночас вони не заперечують, що 75% тих дітей, які мають бути оздоровлені цього року, це діти з малозабезпечених сімей, які потребують соціальної підтримки. Тому потрібно думати перш за все про їхнє здоров’я. За словами ж організаторів мітингу, більше половини таборів можуть просто закритися та зникнути назавжди, оскільки зазнають значних збитків, і якщо влітку 2020 року вони не зможуть заробити ніяких коштів, то збанкрутують.
P.S. А тим часом в Україні з 10 червня, хоча й не у всіх регіонах, дозволили відкрити бази відпочинку… Трохи дивна логіка урядовців.

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