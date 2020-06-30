Під Кабміном діти і батьки просять відкрити дитячі літні табори

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

22 червня під Кабміном пройшов черговий мітинг, учасники якого вимагали відкрити дитячі літні табори. На ній зібралися керівники дитячих таборів, батьки, та власне, самі діти, котрі з собою принесли плакати та банери з вимогами до уряду. У 2020 році оздоровлення та відпочинку в дитячих літніх таборах потребує близько 1,2 млн дітей, рішення про відкриття дитячих таборів та умови їх функціонування мало бути прийнято саме у понеділок 22-го,

хоча головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко вважає недоцільним відкриття дитячих таборів в період пандемії COVID-19. А державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 16 червня ухвалила рішення щодо недоцільності відкриття дитячих оздоровчих таборів раніше 1 липня цього року. Попри необхідність оздоровити цього літа більше 1,2 млн дітей, більшість з яких є представниками пільгових категорій населення, клінічна ситуація щодо COVID-19 залишається достатньо напруженою. В тому числі є велика проблема з можливими спалахами в дитячих таборах інших інфекційних хвороб, зокрема кишкових, як це було в 2018-2019 роках. Проблемою є й те, що діти будуть приїжджати в дитячі табори з різних регіонів, в яких різна епідеміологічна ситуація, що може сприяти поширенню коронавірусу між регіонами України. Через це та у зв’язку з погіршенням сьогоднішньої ситуації з епідемією коронавірусу урядовці вважають, що відкриття закладів оздоровлення є передчасним. Водночас вони не заперечують, що 75% тих дітей, які мають бути оздоровлені цього року, це діти з малозабезпечених сімей, які потребують соціальної підтримки. Тому потрібно думати перш за все про їхнє здоров’я. За словами ж організаторів мітингу, більше половини таборів можуть просто закритися та зникнути назавжди, оскільки зазнають значних збитків, і якщо влітку 2020 року вони не зможуть заробити ніяких коштів, то збанкрутують.

P.S. А тим часом в Україні з 10 червня, хоча й не у всіх регіонах, дозволили відкрити бази відпочинку… Трохи дивна логіка урядовців.