Президентові України В.О. Зеленському

Шановний Володимире Олександровичу!

20 років проводиться в Україні та світовій українській діаспорі Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика. У ньому беруть участь мільйони школярів, студентів, учнів профтехосвіти та представників навчальних закладів Міноборони. Цей престижний і популярний мовний марафон проводять його спів­організатори — Міністерство освіти і науки України та Ліга українських меценатів. Стартуючи щороку 9 листопада, у День української писемності, цей інтелектуальний турнір завершується щотравня врученням премій та нагород меценатів у Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка. Нинішнього року через відомі обставини, пов’язані з пандемією коронавірусу, сценарій порушився.

Але нині з’явилася можливість вийти з патової ситуації, у котрій опинилися організатори конкурсу. Від імені опікунської та наглядової рад конкурсу звертаємося до Вас із проханням допомогти нашій справі, вказавши керівництву Міносвіти, що не можна гальмувати завершення мовного марафону вже сьогодні, коли частково знято карантинні обмеження. Сьогоднішня позиція Міністерства освіти і науки в цьому питанні бачиться нам безглуздо деструктивною. До того ж вона кидає тінь на всю систему влади в Україні. Адже Міносвіти – установа державна, а тому вона асоціюється взагалі з вертикаллю влади.

До виконавчої дирекції надходять скарги та претензії з приводу того, що досі немає результатів заключного етапу конкурсу імені П. Яцика. Дехто дивується: мовляв, від 29 лютого вже можна було встигнути все зробити. Пояснюємо: конкурс спільними зусиллями проводять Ліга українських меценатів та Міносвіти. Міносвіти затверджує склад журі, до якого всі області делегують по одному своєму представнику. Потім видається спеціальний наказ, котрим легітимізується журі, і воно розпочинає свою роботу. Усе це не було вчасно зроблено до початку карантину. Нині ж виконавча дирекція Ліги листовно звернулася до Міносвіти з таким проханням: зважаючи на обставини, пропонуємо (як виняток) сформувати журі з київських представників (відпадає потреба іногороднім їхати до столиці, а також кілька днів проживати тут). Виконавча дирекція одержала згоду від ректора КНУ ім. Шевченка Л. В. Губерського на те, що для роботи журі буде надано п’ять аудиторій Інституту філології, котрі стоять порожні. Але жодної відповіді на це від Міносвіти ми досі не маємо. Це наводить нас на відповідні роздуми: або міністерству конкурс з української мови, котрий триває вже двадцять років, це кістка в горлі, або тамтешні достойники так глибоко переживають, щоб члени журі не інфікувалися коронавірусом. Щодо другого припущення. П’ять аудиторій для 22-23 членів журі — це змога зберігати відповідну дистанцію. Робота в масках та рукавичках — це норма в нинішніх умовах. До речі, міністерські функціонери не бережуться і перебувають на своїх робочих місцях. І їм навіть на гадку не спадає, що їхній режим роботи може бути переконливим спростуванням їхніх аргументів. Тому схиляємося до думки, що вся справа в нашому першому припущенні.

Звертаємося до Вас із проханням посприяти якнайшвидшому завершенню ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. І перший крок для цього — дозвіл на роботу журі, котре визначить переможців та призерів: ми зможемо виплатити їм премії, встановлені меценатами.

З повагою –

Володимир ЗАГОРІЙ — голова наглядової ради ПАТ “Дарниця”, Президент Ліги українських меценатів;

Дмитро ПАВЛИЧКО — Герой України, Надзвичайний і Повноважний посол, лауреат Шевченківської премії;

Микола ЖУЛИНСЬКИЙ директор інституту літератури НАНУ, академік НАНУ, лауреат Шевченківської премії;

Юрій ЩЕРБАК — Надзвичайний і Повноважний посол, доктор медичних наук, лауреат премії Фундації Антоновичів (США);

В’ячеслав БРЮХОВЕЦЬКИЙ — почесний президент Києво-Могилянської академії, Герой України;

Ярослав ЯЦКІВ — український астроном і геодезист, доктор фізико-математичних наук, академік НАН України, президент Української астрономічної асоціації, директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України, громадський діяч, лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки, заслужений діяч науки і техніки України;

Микола ГОЛОМША — доктор філософії в галузі державного управління, юрист і політик, перший заступник Генерального прокурора України, громадський діяч, заслужений юрист України

Павло МОВЧАН — голова ВО “Просвіта”, письменник і перекладач, лауреат Шевченківської премії;

Павло ГРИЦЕНКО — директор Інституту української мови НАНУ, доктор філологічних наук;

Микола СУЛИМА — заступник директора Інституту літератури НАНУ, академік НАНУ;

Богдан БЕНЮК — народний артист України, лауреат Національної премії України імені Т. Шевченка;

Наталя СУМСЬКА — народна артистка України, лауреатка Національної премії України імені Т. Шевченка;

Анатолій ХОСТІКОЄВ — народний артист України, лауреат Національної премії України імені Т. Шевченка;

Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ — виконавчий директор Ліги українських меценатів, голова Координаційної ради Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика, лауреат Шевченківської премії;

Григорій ГУСЕЙНОВ — письменник і журналіст, лауреат Шевченківської премії;

Ірина ФАРІОН — професорка Національного університету “Львівська політехніка”, політична і громадська діячка;

Юрій КОВАЛІВ— літературознавець, професор Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, лауреат Шевченківської премії;

Володимир ПОЛІЩУК — доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури та компаративістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, голова обласної організації Національної спілки письменників України;

Богдан ГОРИНЬ — політичний та громадський діяч, колишній дисидент, письменник, лауреат Національної премії України імені Т. Шевченка;

Тарас САЛИГА — доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка;

Любов ГОЛОТА — письменниця і журналістка, лауреатка Шевченківської премії;

Світлана КОРОНЕНКО — письменниця і журналістка, лауреатка десятьох літературних премій;

Іван МАЛКОВИЧ — поет і видавець, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка;

Віктор ТЕРЕН — депутат Верховної Ради України кількох скликань, лауреат багатьох літературних премій;

Любов КВАСНИЦЯ-КЕЙ — голова Союзу Українок Австралії, громадська діячка.