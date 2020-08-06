Акція «Геть руки від мови»!

Тамара МІНЧЕНКО,

член правління Чернівецького обласного об’єднання товариства “Просвіта” ім. Т. Шевченка

Просвітяни Чернівецької області виступили проти законопроєкту нардепа від “Слуги народу” Максима Бужанського. Документ, зокрема, пропонує скасувати з 1 вересня 2020 року перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську.

Автор законопроєкту, депутат “Слуги народу” Максим Бужанський, що неодноразово критикував нинішній статус української мови, пропонує відтермінувати до 2023 року перехід школярів, які зараз навчаються російською мовою, на українську. Також законопроєкт пропонує скасувати правило, що принаймні 80% освітнього процесу має відбуватися українською мовою.

Саме цю норму критикують представники проукраїнської опозиції в парламенті, вважаючи її поновленням русифікації та “маніпуляцією”, приуроченою до місцевих виборів. Підписи проти ухвалення цього документа зібрала й частина депутатів монобільшості.

Членів правління товариства “Просвіта” ім. Т. Шевченка схвилювало те, що якраз у День святкування 30-річчя Декларації про державний суверенітет України у Верховну Раду внесено законопроєкт № 2362 від скандального зе-депутата Максима Бужанського про мову, хоч цей законопроєкт не був підтриманий навіть профільним комітетом — саме тому у Чернівцях з ініціативи правління місцевої “Просвіти” на Центральній площі, біля пам’ятника Т. Шевченка, зібрались сотні людей на акцію “Руки геть від мови!”

Тамара Мінченко, модератор проведення акції, член правління обласного об’єднання Товариства “Просвіта” звернулась до чернівчан:

— Українську мову починають знищувати по всій країні. От зараз треба, щоб люди знали, уже всі бойовики Партії регіонів на своїх місцях, готові до дії і до бою, уже голоси вони знайшли і хочуть швидко, натиском, буром протягнути антиукраїнський “мовний” законопроєкт Максима Бужанського від партії “Слуга народу” на знищення української мови, українського народу, який в цій Україні живе споконвіку.

Промовці звернулисяся до президента Володимира Зеленського, до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, щоби зняли з розгляду цей законопроєкт, який не має жодних позитивних висновків жодної європейської інституції!

На акції “Руки геть від мови” виступили депутат Чернівецької міської ради Василь Максимюк, який зачитав “Звернення до президента України та депутатів Верховної Ради” (депутати Чернівецької міської ради підтримали звернення одноголосно).

Лариса Бережан, голова громадської організації “Союз українок”, Остап Савчук, голова Чернівецького обласного об’єднання Товариства “Просвіта” ім. Т. Шевченка, голова молодіжної партії “Демократична Сокира” Артем Жук, від політичної партії Всеукраїнського об’єднання “Свобода” Андрій Мельник.

— Атака на українську мову в Україні — це атака на українську державність, — сказав Артем Жук. – Законопроєкт від Бужанського, спрямований нібито на захист прав російськомовних громадян — а як щодо захисту прав україномовних та зрусифікованих громадян, які бажають хоча б для своїх дітей можливості повернутися до своєї мови? І, зрештою, перехід на українську в освіті — це шанс захиститися від “руського миру”. Бо ми ж пам’ятаємо про “захист російськомовних громадян” і про те, що “Росія закінчується там, де закінчується російська мова”, правда?!

— Мова — це державотворча основа, основа безпеки української нації, наголосив Остап Савчук. — Право говорити рідною мовою на рідній землі виборювали багато поколінь українців. Сьогодні за це право гинуть захисники України. Системні атаки на державну мову несуть загрозу ідентичності української нації, відчиняючи двері “русскому міру”. Чого ми досягли разом, виходячи на акції по всій країні? З сьогоднішнього порядку денного законопроєкт №2362 Бужанського вже знято з розгляду. Але ми спостерігатимемо, щоб він залишився там, де йому місце — у смітнику!