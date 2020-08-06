Кремлівська спецоперація з погрозами

Осип ЯКИМЧУК

Часто в житті буває таке, що дурний сміх закінчується плачем. Це підтверджує суворе життя. Нещодавно натрапив на відеоматеріал, як у селі Івківці Прилуцького району на Чернігівщині за підтримки поліції рейдери з Херсонщини відбирають у селян врожай. У кадрі бачимо багато емоцій, плач. Хоч у квітні 2019 року більше 77% виборців 210 територіального виборчого округу, до якого входив Прилуцький район, віддали свої голоси за сміх Володимира Зеленського, відкинувши державний досвід Петра Порошенка. А нині вони плачуть! І це стосується не лише тих, хто “купився” на порожній сміх лицедія, а й сівача того сміху.

Сувора українська народна мудрість вчить нас: “Де розумному горе, там дурню сміх”. Шість років тому лицедії з кварталівської команди Володимира Зеленського за його завданням повинні були змонтувати відеофільм з плачем за знесеними монументами Леніна. В якості відеоряду взяли вони кадри, на яких плаче очільник поневоленої Путіним Чечні. Коли і де було знято використане кварталом відео з зафіксованим плачем Рамзана Кадирова — важко зрозуміти. За одними твердженнями, це кадри з похорону його батька — Ахмата Кадирова. За іншим твердженнями — це були кадри з намазу.

Для мене ця деталь важлива. Є кадри, як через півтора місяця після вбивства А. Кадирова Путін покладає квіти на його могилу в зарослому травами полі. Однак це місце не відповідає кадрам, де зафіксовано Рамазана. Не відповідає воно також і пишному мавзолеєві героя Росії Ахмата Кадирова з путінською присвятою “Он ушел непобежденным”. Однак далеко не кожний вникатиме у такі деталі. Окрім цього, у момент вбивства Кадирова-старшого Кадирову-молодшому ще не було й 30 років. А на відео, використаному кварталівцями, він зафіксований приблизно таким, як на кадрах з Путіним 2011 чи 2014 року.

Путін на час окупації України використовує кожну нагоду, аби очорнити усе українське. Тому було запущено у ЗМІ та соціальні мережі версію про глум лицедіїв з України над горем сина. Реакція на це в Росії була страшною: “Зеленский настоящая тварь, посмеявшаяся над искренними слезами сильного человека, который потерял отца”, писали в ЗМІ. Це, звичайно, шокувало кварталівців. Вони пробували виправдовувати себе, мовляв, “ми нємножко пошутілі, но нас нє понялі”. Пробували їх захищати й різні дівиці з України на кшталт Ірини Білик, котрі продають свій голос й викрутаси на російських сценах.

Оскільки “95-квартал” активно “гасав” по-російському ринку, то представники тамтешнього шоу-бізнесу, який дехто має нахабство називати мистецтвом, були зацікавлені, щоб позбутися конкурента. Вони прямим текстом говорили, що квартал Зеленського має перестати займатися політикою, або йти з російського грошового поля. Аналітики, котрі займаються шоу-бізнесом, у коментарях до тієї ситуації казали, що гонорари за виступи команди Зеленського в Росії були дуже великими. Аби їх не втратити, особисто Володимир Зеленський попросив вибачення у Рамзана Кадирова і усього мусульманського світу. “Я поважаю усі релігії і ніколи колектив наш не сміється над святими речами”, говорив після скандалу в 2014 р. Володимир Зеленський.

Мені важко повірити, що Рамзан Кадиров мав в Росії таку силу, щоб прешкодити Зеленському, попри незадоволення російського шоу-бізнесу, виступати в Росії. І не просто залишатися, він продовжував “займатися політикою”. Об’єктом його насмішок була Україна. Отже, у час агресії Росії на Україну він грав на російському пропагандистському полі. Коли б щось подібне стало у Польщі, то точно знаю, що такий колектив був би названий національним зрадником і проклятий!

А що “важать” слова Володимира Зеленського “ніколи колектив наш не сміється над святими речами” — усі побачили, коли Зеленський називав Україну “порно-актрисою”, а Томос — “термосом”. І ані за одне, ані за друге Зеленський так і не перепросив публічно українців.

Коли на сайті “Патріоти” прочитав інформацію про погрози Рамзана Кадирова Володимиру Зеленському за неналежне вибачення, то спочатку подумав, що це архівний матеріал про давно закриту справу. Вже надто багато у тому всьому абсурду. А виявляється, то новий виток старої справи.

Виявляється, зовсім “випадково” у час, коли російські шовіністичні блогери “підказують” українцям, що Зеленського треба гнати з президенства, Дмитро Гордон виставляє на “Youtube” фрагмент інтерв’ю з Володимиром Зеленськими з 2018 р., у якому була мова про його вибачення перед мусульманами. І зовсім “випадково” на цей фрагмент натрапив Президент Чечні — відразу після того, як Володимир Зеленський дуже обережно 16 липня 2020 р. вперше назвав Росію агресором. І вже зовсім-зовсім “випадково” Кадиров усвідомив, що колишнє вибачення перед ним Зеленського було нещирим!..

Глава Чечні Рамзан Кадиров 19 липня 2020 р. через соціальні мережі звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом “визначитися зі своєю позицією і підтвердити свої вибачення” за відео Кварталу 95, яке його образило. Але не про образу йдеться у “зверненні-повчанні” на два роки старшого від Володимира Зеленського сина зрадника чеченського народу. Головне у ньому — схиляння президента України до державної зради.

“Я син загиблого Отця, піхотинець Великого лідера Володимира Путіна, — пише Кадиров Зеленському, — захисник свого народу. Виберіть і Ви, Володимире Олександровичу, найбільш підходящий для себе статус, визначтеся, нарешті, з тим, хто Ви є. Ви нечесні і верткі не тільки в своїх словах, але і в передвиборних обіцянках. Обіцяли покласти край війні, але продовжуєте справу свого попередника Порошенка.

Що заважає вам виконати надії двох великих народів? Що вам заважає зателефонувати Володимиру Володимировичу Путіну і оголосити, що закінчуєте з цією громадянською війною на сході України? Гординя або чужа воля?

Колись наші країни, наші народи не могли допустити і думки, що війна розділить нас. Але часи змінилися, тепер заокеанська воля велить нашим українським братам вбивати російських людей в Донецьку і Луганську.

Будьте чоловіком, Володимире Олександровичу, завжди тримайте своє слово! Збудуйте правильні, добросусідські відносини з Великою Росією. Упевнений, гарант Конституції України має зробити перший крок!”

Повністю погоджуюся з тими, хто вважає це кадирівське “звернення” до Володимира Зеленського не лише насмішкою над ним, а своєрідним бумерангом за його насмішки над Україною. Кадировські заклики до зради — це глум над Україною, над українською нацією. І елемент великої російської спецоперації з дестабілізації ситуації в Україні!

Політолог Віктор Таран вважає, що заява, чи, точніше, “звернення” Кадирова — банальна емоційна провокація. У кримінальному жаргоні подібні речі називають “перевіркою на вошивість”. Аналітик бачить тут не лише персональну образу Зеленського, а й образу держави, президентом якої він є.

На думку Тарана, Зеленський не має персонально відповідати на образи та погрози Кадирова, бо це не його рівень. Однак на ці кадировські погрози зобов’язані відреагувати СБУ та поліція. Вони повин­ні оперативно зробити відповідні заяви та порушити кримінальні справи. На час написання цього коментаря з їхнього боку не було жодних заяв. Чому — окреме питання.

“Звернення” Кадирова до Зеленського не залишилося поза увагою парламентарів. Народний депутат України Володимир Ар’єв написав у Facebook: “Після озвучених Кадировим чергових погроз Кремля, нинішній насельник Банкової повинен був би нарешті зрозуміти, що “та сторона” не хоче ніякого миру, а вимагає капітуляції. Вимагає капітуляції президента Зеленського ротом того, перед ким капітулював комік Зеленський. Тепер у нього є два варіанти: боротися або злякатися. Логіка подій й історія України підказують перший шлях. Але історія Зеленського свідчить про другий. І в обох варіантах не обійтись без опору новому оберту російської агресії. Із Зеленським чи без нього”.

Тривожні слова. Тим паче, що нині в Україні багато розмов про таємну зустріч Зеленського і Путіна, яку нібито готує Андрій Єрмак. Таке припущення висловлюють українські політки у соціальних мережах. Воно базується на тому, що Володимир Зеленський вирішив відпочити на хрущовській дачі, яка розташована на чорноморському острові Бірючий, що у межах Херсонської області. І поїхав туди Зеленський у час, коли на Крим прибув Путін відкривати військовий завод в Керчі. Можна було б усе це назвати випадковістю, коли б не заплутана історія з оманською відпусткою Володимира Зеленського, до якої причетний Єрмак. Оскільки в Омані нинішній президент України “погорів”, тому політики припускають, що така зустріч може відбутися на “нейтральній території”, себто у морі на якомусь кораблі, куди не може сягнути журналістське око. Автори цих версій кажуть: “не буває диму без вогню”.

Однак може це бути ще одним елементом російської технології провокування хаосу в Україні. На це, на мою думку, розрахована заява прес-секретаря Путіна, у якій він схвалює “звернення” Кадирова до Зеленського і вважає його рівень достатньо високим для розмов з президентом України. А це непрямий доказ, що ця провокація робилася з відома Кремля.

У багатьох в Україні викликає здивування, що на реакцію Офісу президента з приводу ультимативного “звернення Кадирова” довелося чекати аж два дні. І є воно у стилі “аби не було гірше”, або, як кажуть у народі, “чеши дідька зрідка”. Це тільки підсилює ґрунт для тверджень про “таємну вечерю” Путіна й Зеленського.

З приводу фактичної погрози керівника поневоленої Росією Чечні президенту України, де є слова “доведеться відповідати переді мною”, Офіс президента написав: “Заява Кадирова не містить у собі тієї новизни, яка вимагає обов’язкової офіційної реакції. Будь-хто в сучасному інформаційному світі має право на будь-які заяви. Але це точно не привід для пошуку якихось таємних смислів”.

В Офісі президента додали, що “викликає певний подив” спроба надати “надзвичайне значення” факту появи цього повідомлення Кадирова. Водночас у відомстві вказали, що послання чеченського лідера містить пряму відсилку до певного роду міждержавних відносин, які є компетенцією лише чинних президентів двох держав. І їх немає сенсу коментувати або обговорювати в будь-яких особистих повідомленнях.

Отже, “чеши дідька зрідка”, коли йдеться про Росію та її зазіхання на Україну. Однак у заяві є один дуже важливий внутрішній нюанс. Після озвучення Офісом слів “будь-хто в сучасному інформаційному світі має право на будь-які заяви”, в Україні усі кримінальні справи, в яких “шиють” погрози президентові, мали би бути закриті. А якщо цього не станеться, суспільне сприйняття Володимира Зеленського як боягуза і лицеміра тільки посилиться…